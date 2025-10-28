ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ваксините от последните 20 г. вече са достъпни в електронното здравно досие

Ваксина СНИМКА: Пиксабей

Историческите данни за извършените имунизации на българските граждани вече са интегрирани в електронните здравни досиета. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването. 

Министерството на здравеопазването изказва благодарност на Националната здравноосигурителна каса за предоставените данни и на „Информационно обслужване" АД за извършената техническа обработка и прехвърлянето на информацията.

Обработени и интегрирани са над 19 милиона записа за приложени ваксини от 2005 г. до момента, включително всички задължителни имунизации и реимунизации, както и препоръчителните ваксини, регистрирани в системата на НЗОК.

Благодарение на това електронните здравни досиета на над 4 милиона граждани са обогатени и с имунизационна история. Припомняме, че освен до личната си информация, родителите на деца до 18 г. получават автоматичен достъп и до техните здравни досиета чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС) и мобилното приложение еЗдраве.

Поради промените в номенклатурите за регистриране на ваксини през последните две десетилетия, при трансфера са извършени редица проверки, за да се сведат до минимум възможностите за грешка и дублиране на записи.

Това е поредна важна стъпка в развитието на електронното пациентско досие с достоверна, структурирана и леснодостъпна медицинска информация.

