Над 40 000 българи годишно получават инсулт

В България получават инсулт над 40 000 души годишно, а само 4 от 100 пациенти получават съвременно лечение. Грижите за тези хора са разпокъсани и недостатъчни.

Това са проблеми, които лекари и представители на пациентски организации посочват по повод днешния Световен ден за борба с инсулта.

Грижата за човек с инсулт след активното лечение в болница не е координирана. Основната тежест пада върху личния лекар, който не може да я упражнява ефективно. Това обясни заместник-председателят на Асоциацията за инсулт "Яфазия" д-р Георги Георгиев пред БНР.

"Липсата на достатъчна рехабилитация също е много голям проблем. Липсата на палеативни грижи", допълни той.

От организацията разпространиха специално послание през изминалата седмица - изречение, което може да спаси живота на всеки от нас: "Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да повдигне ръка, това е инсулт. Позвънете на телефон 112 незабавно".

Инсултът е водеща причина за смърт и инвалидизация у нас и по света. Разпознаването на симптомите е решаващо за оцеляването на човек и възстановяването му.