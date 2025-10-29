Будната краниотомия е само за неврохирурзи с подходящ опит и се извършва при голямо доверие между хирург, опитен анестезиолог и пациент, казва неврохирургът, който преглежда и оперира с германски екип в УМБАЛ "Софиямед"

- Проф. Хорачек, кои са последните иновации и тенденции в неврохирургията на мозъчни тумори, които прилагате във Вашата практика и достъпни ли са тези методи в Европа и по-специално в България?

- Хирургията на мозъчните тумори се разви значително през последните няколко години. Първоначално, в продължение на много години, използването на микроскопска дисекция беше утвърдено като стандарт на лечение. Сега невронавигацията и интраоперативното мониториране са задължителни при хирургичното лечение на мозъчните тумори. Невронавигацията е техника, при която изображенията от образните изследвания на пациента се качват в компютърна система, пряко свързана с „реалния свят“ в операционната зала чрез две камери, насочени към главата на пациента. Това ни позволява да планираме операцията с възможно най-нисък риск за неврологичната функция на пациента. Можем да избегнем рискови зони и да запазим отвора на черепа прецизно разположен над тумора и възможно най-малък. Това подобрява безопасността и намалява травмата. Методът ни дава възможност да надникнем в мозъка, преди дори да сме отворили черепа, което прави възможно съответното планиране на процедурата. Друго предимство на невронавигацията е възможността да се провери дали границите на тумора са достигнати, което прави възможно пълното отстраняване на тумора без увреждане на околните структури. Друго развитие в съвременната неврохирургия е използването на ендоскопски методи в мозъчната хирургия. Когато започнах професионалната си кариера, трябваше да използваме големи отвори на черепа, за да достигнем до дълбоко разположени лезии в мозъка. Днес, благодарение на прилагането на „ключалка“ неврохирургия (keyholeneurosurgery), много процедури се извършват само с малък пробив и ендоскоп. Това ни позволява да използваме миниатюрни отвори и да виждаме буквално "зад ъгъла", което прави операцията по-безопасна и по-малко травматична. Друго съвременно допълнение към нашия инструментариум е използването на телемедицината. Можем да споделяме изображения и дори видеоклипове от операции в реално време по целия свят, което дава възможност за получаване на съвети и подкрепа от специалисти от всяка точка на света. Моята специална подготовка по медицинска информатика ми помогна много да прилагам тази вълнуваща нова концепция с колеги в Африка и Филипините, където работя като гост-професор. Допълнителни скорошни разработки са използването на багрило индоцианин зелено във васкуларната неврохирургия за визуализиране на кръвоносните съдове по време на операция и 5-Аминолевулинова киселина в хирургията на мозъчни тумори, за да се види дали все още присъства метаболитно активна туморна тъкан. Използвам тези нови методи от няколко години и ги считам за фантастичен инструмент за повишаване на безопасността и точността на технически сложни и потенциално рискови процедури в полза на нашите пациенти.

- Често виждаме във филми как пациентите са будни по време на мозъчна операция и отговарят на въпроси на опериращия неврохирург. Приложимо ли е това за всяка мозъчна операция и защо е необходимо?

- Будната краниотомия (Awakecraniotomy), както се нарича този вид процедура, е нова концепция в мозъчната хирургия за лезии, разположени във функционално много важни и рискови области на мозъка. Тази техника изисква много добро сътрудничество и голямо доверие между неврохирурга и анестезиолога. Може да бъде доста стресиращо за пациента да се събуди с отворена глава и да се налага да изпълнява задачи като говорене или свирене на инструмент. Това е очарователен и понякога много полезен метод за избягване на увреждане на елоквентни (т.е. незаменими) зони на мозъка. Имам богат опит в извършването на този вид операции, но по мое мнение, той трябва да се използва само вподбрани случаи и със сигурност да се прилага само от неврохирурзи, които имат подходящ опит и обучение.

- Какво е значението на интраоперативните образни технологии и системите за невронавигация, които използвате по време на този вид операции? В „Софиямед“, където извършвате консултации и операции, имате достъп до такива авангардни системи. Как Ви помагат те в работата и определят ли изхода от операцията и резултатите за пациентите?

- Както споменах преди, невронавигацията се превърна в задължителен инструмент в съвременната неврохирургия. Тя подобрява безопасността и точността, прави хирургичните ни процедури по-малко травматични и ни позволява безопасно да отстраняваме лезии, които преди това са били недостъпни поради своето местоположение или конфигурация. При гръбначната хирургия невронавигацията ни позволява да намалим количеството радиация, което трябва да използваме заради множеството рентгенови снимки в хода на опрацията, за поставяне на винтове, и значително подобрява точността на поставянето им. Това води до по-малко усложнения и минимизира броя на последващите операции. Интраоперативното изобразяване рутинно се използва в гръбначната хирургия за регистриране на навигационната система. Понякога се налага използването на интраоперативно изобразяване и по време на мозъчни операции, а именно при хирургия на глиоми. Тази техника изисква специално оборудване и е приложима само в избрани случаи, но може да ни помогне да определим дали туморът е отстранен напълно или дали все още има туморна тъкан, която трябва да бъде извадена.

- Как подхождате към тумори, които се намират във високо функционални зони на мозъка, като моторния или говорния център, и задължително ли е прилагането на тези модерни невронавигационни системи в такива случаи?

- Прилагането на навигационни системи е задължително в тези случаи, а в избрани случаиса необходими и използването на 5-ALA- изобразяване (с 5-аминолевулинова киселина) или будна краниотомия за безопасно лечение на лезии във високо елоквентни области на мозъка. Тумори във високо функционални зони на мозъка трябва да се оперират само от неврохирурзи, които са били обучени да прилагат тези процедури. Извършил съм много такива операции и бих отново, само с опитен анестезиолог, и бих се уверил, че пациентът е напълно наясно какво ще се случи в операционната зала и има пълно доверие в нашия екип. Но отново, основният момент е тясното сътрудничество и доверие между хирурга и анестезиолога.

- Част от Вашата задълбочена специализация включва хирургичното лечение на тумори на хипофизата. Кои са модерните подходи и има ли по-голяма специфика при тези случаи, дори на ниво диагностика?

- Хирургията на хипофизата претърпя драстична промяна през последните години. Когато започнах професионалния си живот преди около 25 години, туморите на хипофизата се оперираха или чрез отвор отстрани на главата, или чрез достъп през носа или горната част на устата. Това вече не е приемливо. Повечето тумори в областта на хипофизата сега се оперират ендоскопски през носа. Аз въведох тази техника преди много години в една от най-големите учебни болници в Берлин, Германия. Бяхме едно от първите неврохирургични звена в страната, което напълно промени подхода си и използваше старомодния микроскопски достъп само в малък брой случаи. Използвайки ендоскопския подход, успяхме значително да намалим процента на усложнения, да увеличим процента на отстраняване на туморите и да намалим времето, което пациентите трябваше да останат в болница – от седем до около три дни. Благодарение на ендоскопския достъп през носа, дори не можеше да се види, че пациентът е опериран. Пациентите бяха доволни, а хирурзите – щастливи.

- Вие сте и гръбначен хирург с практика в Германия и притежавате множество сертификати за терапия на болката. Бихте ли посочили кои диагнози най-често налагат пациентите да се подложат на хирургично лечение?

- По принцип, въпреки че съм хирург, аз предпочитам консервативните подходи, което означава, че предлагам операция само ако лечението без нея не би било възможно. Според мен, броят на гръбначните операции е твърде висок в Европа и САЩ – оперираме прекалено бързо и често. Има нови методи за терапия на болката, като стимулация на гръбначния мозък (SpinalCordStimulation) и невромодулация, които предлагат недеструктивен начин за справяне със синдромите на гръбначната болка. Бихме искали да внесем тези нови техники в България, тъй като недеструктивните методи като гръбначната стимулация са бъдещето в гръбначната неврохирургия. Досега повечето неврохирургични процедури включват отстраняване или разрушаване на тъкан (като премахване на лумбални или цервикални дискове или денервация на фасетни нерви чрез топлина или студ). Това не е идеалният начин за лечение на болката. Болката трябва да бъде „изключена“. Това е възможно чрез стимулация на гръбначния мозък и стимулация на периферните нерви. Тази концепция не е нова, но в традиционната неврохирургия до голяма степен се пренебрегва. Искаме да развием тези методи в България, за да сме сигурни, че българските пациенти могат да се възползват от най-новите и авангардни разработки във функционалната неврохирургия.

- Вие сте тук не само за да помагате на българските пациенти, но и за да обучавате младите си български колеги. Какво означава за Вас възможността да предадете знанията и опита си на колеги в България, след дългогодишния Ви преподавателски опит във Франция, Обединеното кралство, Германия и страни като Мианмар, Монголия, Йемен, Египет и Саудитска Арабия?

- Мога да погледна назад към много години обучение на млади (и по-възрастни) неврохирурзи в различни части на света.Тук в София намерих неврохирурзи, които имат желание да учат и да бъдат обучени в новите неврохирургични методи, споменати по-горе. Бих искал да видя методи като невронавигация, невроендоскопия и стимулация на гръбначния мозък или на периферните нерви да бъдат въведени рутинно в България. Тук съм, за да помогна, и с удоволствие ще споделя опита си с всеки колега, който има желание да учи. Сигурен съм, че мога да науча много и от професионалистите тук в България, защото смятам, че всички ние можем и трябва да споделяме нашата мъдрост и опит в полза на нашите пациенти и развитието на нашата фантастична специалност.

Немският екип в УМБАЛ "Софиямед" -проф. Хорачек, д-р Маджуров, д-р Унтерхаузер-Хвастек, д-р Байерл (Отляво надясно )

Къде преглежда проф. Хорачек и немският екип:

Д-р Маджуров – ръководител на немският екип в УМБАЛ „Софиямед“м, част от който е и проф. Хорачек, и останалите му колеги от Германия преглеждат български пациенти през ноември и декември.

Час може да се запише на тел. 02 465 00 00 или онлайн през Superdoc.bg

Прегледите се осъществяват в БЛОК 1 на УМБАЛ „Софиямед" на адрес: бул. „Г. М. Димитров" 16, само с предварително запазен час и са платени.

Повече за Центъра за съвременно неврохирургично лечение от германски екип в „Софиямед" вижте на сайта www.hospitalsofiamed.bg