Стартова заплата от около 1800 евро предвиждат за младите лекари

260 милиона евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари. Предвижда се стартовата им заплата да бъде около 1800 евро. Това стана ясно след заседанието на Надзорния съвет на Здравната каса. Парите са в отделна графа и ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

Решението е взето на Съвета за съвместно управление във вторник, пише БНТ

А днес Министерството на здравеопазването е предложило на Надзорния съвет на НЗОК корекцията на проектобюджета.

Средствата ще се използват само за увеличение на минималното възнаграждение на лекарите без специалност. 

