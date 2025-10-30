Предимството на този метод е минималната инвазивност и бързото възстановяване, казва доц. Никола Боянов, гастроентеролог от болницата

В УМБАЛ „Пълмед“ – Пловдив за първи път в България бе извършена ендоскопска ръкавна гастропластика с иновативна система за ендоскопско зашиване, разработена от Apollo Endosurgery. Това е иновативен метод, който позволява намаляване на обема на стомаха без нито един хирургичен разрез. По този начин страната ни се нарежда сред държавите, прилагащи най-модерните неоперативни подходи за лечение на затлъстяването, а пловдивската болница затвърждава позицията си на водещ център за ендоскопски иновации.

Процедурата бе осъществена от доц. д-р Никола Боянов, дм, завеждащ Отделението по гастроентерология в „Пълмед“, съвместно с д-р Найден Кандиларов от УМБАЛ „Александровска“ – София.

доц. д-р Никола Боянов, дм, завеждащ Отделението по гастроентерология в „Пълмед“

Доц. Боянов, за когото това е поредната уникална ендоскопска иновация, приложена за първи път у нас, обяснява, че предимството на този метод е минималната инвазивност и бързото възстановяване на пациента, като средната загуба на тегло в края на първата година е до 20 на сто. Освен естетичен ефект, процедурата има и изключително значение за превенция и контрол на заболявания, свързани със затлъстяването, сред които диабет тип 2, хипертония и сърдечносъдови проблеми.

Интервенцията се извършва изцяло ендоскопски чрез въвеждане на специален апарат през устата, който позволява прецизно намаляване на обема на стомаха чрез серия от вътрешни шевове. Методът е безопасен и щадящ, като дава възможност на пациентите да направят реална промяна в здравето си, коментира още доц. Боянов, добавяйки, че това е бъдещето на бариатричната ендоскопия. Грижата и проследяването на пациентката е поета от д-р Тихомира Георева, гастроентеролог и диетолог в „Пълмед”, която изготви за нея индивидуален хранителен план, съчетан с физически упражнения. Изпълнявайки стриктно препоръките, на третата седмица след интервенцията, пациентката вече е с 8 килограма по-ниско тегло, а обиколката на талията й е 13 см по-малка.

Зад успешното въвеждане на тази високоспециализирана процедура стои дълъг и комплексен обучителен процес, през който преминават доц. Боянов и д-р Кандиларов. Първоначално те заедно участват в международен курс в Рим с участието на ограничен брой специалисти от цял свят. След това обучението им продължава в Мадрид, а впоследствие и в Кемптен, Германия, където имат възможност да наблюдават на живо процедурата, извършвана под ръководството на проф. д-р Томас Хорбах, специалист с над 25-годишен опит в минимално инвазивната и ендоскопска хирургия.

И така, след множество практически сесии, двамата лекари въвеждат световен медицински стандарт и в България. Проведената в „Пълмед“ процедура е не само медицински пробив, но и индикатор за развитието на съвременната ендоскопия в България.

„Това е резултат от години работа, обучение и постоянен стремеж към иновации. Радвам се, че българските пациенти вече имат достъп до този ефективен метод“, подчертава доц. Боянов.