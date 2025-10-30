Проф. Дудов гостува в „Докторе, кажи“ - задайте му своите въпроси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“ ще гостува видният български онколог проф. д-р Асен Дудов, дм – медицински директор и началник на Клиниката по медицинска онкология към „Аджибадем Сити Клиник“, председател на Българското онкологично научно дружество.

Темата на новия епизод е “Онкологични заболявания с фокус върху рака на простатата”.

Разговорът с проф. Дудов ще обхване темата рак на простатата поради високата честота и социалната значимост на заболяването.

Задавайте въпроси до 3 ноември 2025 на:

„Докторе, кажи“ е утвърдена рубрика на „24 часа“, която среща нашата аудитория и нейните въпроси с най-добрите лекари в България. В предстоящото издание ще имате възможност да чуете от първа ръка какви са актуалните тенденции, предизвикателства и надежди в лечението на онкологичните заболявания и специално на рака на простатата.

Епизодът ще бъде достъпен в каналите на „24 часа“. Следете кога е премиерата, но преди това се включете с вашите въпроси към проф. Дудов – възползвайте се от възможността да чуете от първо лице експертния коментар по тема, която засяга много мъже и техните семейства.