ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оскверниха десетки военни гробове в Берлин, надрас...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21606172 www.24chasa.bg

Проф. Дудов гостува в „Докторе, кажи“ - задайте му своите въпроси

1400
проф. д-р Асен Дудов, д.м.

В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“ ще гостува видният български онколог проф. д-р Асен Дудов, дм – медицински директор и началник на Клиниката по медицинска онкология към „Аджибадем Сити Клиник“, председател на Българското онкологично научно дружество.

Темата на новия епизод е “Онкологични заболявания с фокус върху рака на простатата”.

Разговорът с проф. Дудов ще обхване темата рак на простатата поради високата честота и социалната значимост на заболяването.

Задавайте въпроси до 3 ноември 2025 на:

„Докторе, кажи“ е утвърдена рубрика на „24 часа“, която среща нашата аудитория и нейните въпроси с най-добрите лекари в България. В предстоящото издание ще имате възможност да чуете от първа ръка какви са актуалните тенденции, предизвикателства и надежди в лечението на онкологичните заболявания и специално на рака на простатата.

Епизодът ще бъде достъпен в каналите на „24 часа“. Следете кога е премиерата, но преди това се включете с вашите въпроси към проф. Дудов – възползвайте се от възможността да чуете от първо лице експертния коментар по тема, която засяга много мъже и техните семейства.

Още здравни новини вижте тук
проф. д-р Асен Дудов, д.м.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)