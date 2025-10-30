Д-р Гергана Николова: Грип все още няма, но случаите на ковид се увеличават

Грип все още няма, но случаите на ковид се увеличават. И причината е, че все повече стоим на затворено. Ковид имаше през цялата година, сега започва покачване на бройката на хора с респираторни инфекции и 1/3 от тях са с ковид. Това обясни д-р Гергана Николова пред Нова тв.

Тази година има много висок интерес към ваксинацията. За 10 дни в кабинета са поставени над 150 ваксини, сега е най-удачното време за това. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха количеството ваксини на свободна продажба, в кабинетите има все още ваксини по програмата за хората над 65 г. Трудно се намирали обаче и назални ваксини за малки деца.

Отпуснаха се милиони за лечение с антибиотици, не се отпуснаха пари за профилактика и ваксиниране на децата, коментира лекарят.

Грипът ще дойде след Коледа, пикът е в края на декември и януари, обясни д-р Николова.

Грипът има рязко внезапно начало, с много висока температура, със сухота в гърлото, кашлица, но такива симптоми и при ковида. Зависи от имунната защита на всеки организъм, описа симптомите лекарят. Все още при ковид имала пациенти, които губят вкус и обоняние, но не при всички. Затова трябвало да се правят тестове, за да се установи какъв вид е заболяването и да се знае какво се лекува. Тя отново предупреди, че вирусът не може да се лекува с антибиотик, затова трябва адекватно лечение.

Препоръчва се и носенето на маска още при първите симптоми на респираторно заболяване.