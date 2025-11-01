"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мовембър е месецът, в който целият свят обръща внимание на мъжкото здраве. По този повод ‚Сърце и Мозък‘ Плевен и Бургас за пореден път организират безплатни урологични прегледи за профилактика на едни от най-често срещаните заболявания при мъжете – карцином на простатата и карцином на тестисите. Прегледите ще се извършват от 10 до 14 ноември от специалисти уролози в двете болници, с ръководител проф. д-р Деян Анакиевски, по график и след предварително записване.

Пациентите следва да имат готов резултат от кръвно изследване на туморен маркер PSA (Простатно-специфичен антиген - total и free), който могат да направят безплатно в клиничната лаборатория на болниците от 7:30 до 10:30 часа, в деня на консултацията.

Клиничната лаборатория в ,Сърце и Мозък’ Плевен се присъединява отново към кампанията Мовембър. Д-р Наталия Китова, ръководител на лабораторията, припомня, че лабораторните изследвания са първата и най-важна стъпка в ранното откриване на това заболяване. Основният тест за ранната диагностика PSA измерва нивото на специфичен белтък, произвеждан от простатата. Повишеното му ниво може да бъде признак на злокачествен процес (рак на простатата), доброкачествена простатна хиперплазия или възпаление (простатит).

Специалистите от ‚Сърце и Мозък‘ съветват:

Защо да се прегледате?

- Защото профилактиката е най-доброто лечение. Едно навременно посещение при уролог може да ви даде сигурност за година напред.

- Мовембър ни напомня: Да си мъж означава и да се грижиш за здравето си.

Рак на простатата – заболяване, което не трябва да се подценява

- Простатата е малка жлеза, която има голямо значение за мъжкото здраве.

- Проблемът е, че в ранните стадии ракът на простатата обикновено няма симптоми – не боли, не притеснява, но може да се развива „тихо“ с години.

- За мъже над 50 г. PSA тест и ежегоден профилактичен преглед при уролог са най-сигурният начин да се открие навреме.

- Когато диагнозата се постави в ранен етап, лечението е изключително ефективно.

Рак на тестисите – младите също трябва да внимават

- За разлика от простатата, ракът на тестисите засяга предимно млади мъже – на възраст между 20 и 40 години.

- Добрата новина е, че когато бъде открит навреме, лечението е успешно в огромен процент от случаите.

- Самооглед и профилактични прегледи при уролог са ключът към ранна диагноза.

Прегледите и консултациите ще се провеждат след предварително запазване на час:

,Сърце и Мозък‘ Плевен: 064/678 400

,Сърце и Мозък‘ Бургас: 056/703 003