ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21614322 www.24chasa.bg

Лекари в Рим извършиха първата в света трансплантация на белодробна артерия

2432
След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Лекари от римската болница „Сант' Андреа" извършиха първа по рода си в световен мащаб трансплантация на белодробна артерия на пациент на 70-годишна възраст с рак на белите дробове. Това съобщи италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия.

От болницата съобщават, че операцията, идеята за която е била на двама млади гръдни хирурзи - Сесилия Мена и Беатрис Трабалца Маринучи, е била извършена на 17 юли.

Тя е дело на екип, ръководен от Ерино Рендина, директор на гръдната хирургия в „Сант' Андреа" и декан на Факултета по медицина и психология в римския университет „Сапиенца".

Донорската артерия е взета от Барселона, където е била криоконсервирана.

Още здравни новини вижте тук
След като на пациента е отстранен целият ляв бял дроб, е била инфилтрирана неоплазма в белодробната артерия СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)