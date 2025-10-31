Ново лечение на инсулт с 1 инжекция за 10 секунди увеличава шанса за мозъка

При удар загубата на време е фатална - всяка минута умират милиони неврони

Нов медикамент за съвременно модерно лечение на исхемичния инсулт може да бъде приложен като една обикновена венозна инжекция за 5 до 10 секунди и това да увеличи шанса за живот и по-малко поражения при запушване на голям кръвоносен съд в мозъка. Това съобщи при обсъждане на национален план за мозъчно здраве проф. д-р Димитър Масларов, началник на Клиниката по нервни болести в Университетска Първа МБАЛ – София, и преподавател по неврология в Медицинския университет – София. Терапията от последно поколение е още една крачка напред в лечението на осакатяващото заболяване, което често се оказва и смъртоносно.

Представете си най-съвършената машина – вашия мозък, който работи безпогрешно с милиарди връзки на невроните в него. Внезапно този сложен механизъм, който професорът сравнява с квантов компютър, е блокиран от вътрешно задръстване, което го парализира: инсулт. При това състояние кръвоснабдяването към част от мозъка е прекъснато с непредвидим край. Симптомите зависят изцяло от това къде в мозъка е настъпило прекъсването. Запушване в зоната на говора води до афазия (нарушение на говора), докато запушване в двигателната зона провокира парализа на крайник. Всеки мозъчен удар е уникален, но последствията му винаги са сериозни.

Инсултът е епидемия - преобръща живота на един от всеки 6 човека. В световен мащаб е на първо място като причина за трайна инвалидизация. Дори да бъде спасен, животът на оцелелия често се променя безвъзвратно. Причината е уязвимостта на мозъка - всяка секунда без кръвообращение означава умиране на клетки, а с тях - отпадане на умствени и физически възможности. Обикновено 4-5 часа без лечение след първите симптоми щетите са чудовищни. Това прави всеки пробив в лечението неоценим.

Най-новият медикамент за разрушаване на тромб представлява биоинженерен вариант на първия препарат, разрешен от края на миналия век за употреба в европейските страни при лечение на остър исхемичен инсулт. Разработен е така, че да се преодолеят някои от ограниченията на предишното поколение препарат за “разтваряне” на тромбите. При изпълнени медицински критерии новото лечение се прилага и в България. Медикаментът се поема от здравната каса в рамките на клиничната пътека, обясни неврологът.

Целта на лечението при острия исхемичен инсулт е възстановяване на кръвотока в страдащата област на мозъка чрез отстраняване на тромба посредством тромболитични средства или, ако това не свърши работа - чрез тромбектомия, тромбекстракция, която представлява механично изваждане на тромба. И при най-добри възможности за лечение сравнително малка част от хората са подходящи за такава терапия. По някои преценки - едва 1 от петима. Пречка може да бъде например висок риск от кръвоизлив. Но обикновено най-честата спънка е прекалено дълго загубено време в разпознаване на състоянието или за придвижване до компетентен център за лечение.

В битката за време свойствата на новия препарат позволяват еднократно приложение под формата на т.нар. венозен болус - инжекция, вместо болус и 60-минутна инфузия след това с предишното поколение медикамент. Това го прави особено подходящ при пациенти с блокиран голям съд в мозъка, за да се намали умирането на клетки и риска от смърт и инвалидност. При лечението на инсулта загубата на време е загуба на мозък.

“Предимство на новия тромболитик не е само в по-бързото приложение. Той има по-дълъг полуживот и потенциал за по-малко усложнения, свързани с кървене. Периодът на разпад на биоинженерния вариант е 22 минути, докато при по-стария е само 3,5 минути. От новия препарат е нужна и по-малка доза.

Може да се приложи незабавно още в скенера след потвърждаване, че пациентът отговаря на условията, а при добро стечение на обстоятелствата в годините напред, може да се прави и в линейката, ако имаме възможността за това,” смята проф. Масларов.

“При бързото прилагане на цялата доза е ценно и това, че няма риск от прекъсване на тромболизата - обясни неврологът. - Не на последно място еднократната венозна инжекция е по-удобна за пациентите, прилагането и транспортирането са по-лесни, не е необходима инфузионна помпа и в крайна сметка спестеното време потенциално увеличава годините живот с добро качество.”

Терапията обаче не е подходяща за всеки инсулт. Мозъчният удар има две основни форми, които изискват диаметрално противоположно лечение. За исхемичния инсулт (4 от 5 случая), за който говорим, причината е запушването от тромб и тогава се прилагат медикаментите за разтварянето му. При хеморагичния инсулт става дума за кръвоизлив със спукване на съд. В този случай прилагането на тромболитици, “разтворители”, е смъртоносно.