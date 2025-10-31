Д-р Мариян Иванов: Проучвания доказват, че хомеопатията има ефект при лечение на тревожност и безсъние

Виждам го и в моята практика, обяснява специалистът по вътрешни болести, дългогодишен преподавател по хомеопатия и автор на редица книги в областта

Знаете ли, че терминът “стрес” е въведен в медицината като заемка от физиката, където означава взаимодействие между сила и съпротивлението срещу нея? Изумително точна аналогия. Стресът в същото време е и един от най-големите парадокси на модерната цивилизация. От съюзник – краткотрайна реакция, която мобилизира тялото за оцеляване, позната като “бий се или бягай”, днес за повечето хора стресът е хронично състояние. Подхранват го борбата с трафика, крайните срокове, непрекъснатият поток информация, променящите се с бясна скорост технологии, несигурността на света и всякакви лични драми. Тази ежедневна изтощителна битка е една от водещите причини за влошено психично и физическо здраве, която подкопава тотално устойчивостта на съвременния човек.

По своята същност стресът е естествена реакция на организма към предизвикателства и промени в заобикалящата ни среда, онзи невидим, но постоянен дразнител в ежедневието, който често определяме в разговор с оксиморона нормалната лудница.

Когато напрежението е краткотрайно и стимулиращо (“обикновеният” стрес), то може да ни мотивира, да изостри вниманието ни и да подобри работоспособността ни. Много светли умове са признавали в автобиографични текстове, че в състояние на краткотраен стрес са били най-продуктивни. Ключовата разлика с “лошия”, разболяващ стрес е в продължителността. Когато натискът стане хроничен, непрекъснат и невъзможен за неутрализиране със собствени сили, той се превръща в дистрес.

Именно дистресът води до изтощаване на организма, потискане на имунната система, хормонален дисбаланс и невидимо перманентно клетъчно възпаление, което стои в основата на сериозни здравословни проблеми. Независимо дали става въпрос за физическо натоварване, травма, екстремна жега или за психическо напрежение от изтичащи срокове или конфликти, тялото реагира с повишаване на свързаните със стреса хормони кортизол и адреналин. Адреналинът е гениален механизъм за оцеляване, но неговото често и прекомерно освобождаване в ежедневието води до изтощаване на организма и се свързва с развитието на сърдечносъдови проблеми. Докато адреналинът осигурява незабавната енергия за реакция при остра опасност, кортизолът е хормонът, който поддържа дългосрочната реакция на стрес. Кортизолът може да създаде излишък от биохимикала глутамат, който от своя страна насърчава образуването на свободни радикали. Те атакуват мозъчните клетки по същия начин, по който кислородът атакува метала, причинявайки ръжда.

Статистиките са тревожни: в България над 63% от хората казват, че не са устойчиви на стрес и не се справят добре с него. По данни на СЗО над 300 милиона души по света страдат от депресия.

Около 40% съобщават за проблеми със съня вследствие на стрес и според оценките на невролозите това е върхът на айсберга, защото част от хората невинаги правят връзка с истинския виновник. В списъка с болести, провокирани или влошени от продължителен дистрес, са заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, гастрит, язва, кожни проблеми, чести инфекции, алергии, психични, ракови, автоимунни заболявания, а вероятно и други, които предстои да бъдат доказани.

За всички здравни предизвикателства вследствие на стрес е необходим интегративен подход и оптимални терапевтични решения, които не лекуват симптома, а причината за заболяването, коментира д-р Мариян Иванов, специалист по вътрешни болести и дългогодишен преподавател по хомеопатия.

“Хомеопатията е ефикасен и безвреден метод за повлияване на стреса и това се потвърждава от редица проучвания. Тя дава много добри резултати при нервност, тревожност и безсъние. Хомеопатията е ефективна дори и при депресия, но лечението е задължително индивидуално и се извършва под лекарски контрол”, поясни д-р Иванов. “Най-всеобхватното до момента медицинско проучване в областта на хомеопатията – EPI3, проведено във Франция сред 825 лекари и 8559 пациенти, доказва позитивния ефект на хомеопатията при лечение на смущения на съня, тревожност и депресия.” Ключовият извод от проучването е, че лекуваните с хомеопатични медикаменти пациенти получават подобрение, сравнимо с тези, които са на конвенционално лечение. На практика пациентите на лекарите хомеопати са използвали 3 пъти по-малко антипсихотични лекарства (включително антидепресанти и транквиланти) без компромис с клиничния им резултат.

Медицинско проучване за лечението на хроничното първично безсъние (затруднено заспиване и поддържане на съня) показва, че хомеопатичната терапия дава значително по-добър ефект спрямо плацебо групата. Изводът от двойно сляпо плацебо-контролирано проучване при психофизиологично безсъние е, че при лекуваните с хомеопатични медикаменти се наблюдава увеличена продължителност на съня, намален брой нощни събуждания и по-малка умора през деня.

Изследвания върху животни, при които плацебо ефектът е невъзможен, показват, че хомеопатичният медикамент Gelsemium ефикасно помага за подобряване на състоянието и намаляване на съпътстващите неразположения от тревожността като замаяност, сънливост и влошена координация. Доказва се, че препаратът удължава фазата на най-възстановителния сън и намалява чувствителността към хронична болка. Двойният ефект го отличава от много антидепресанти, които облекчават болката, но не подобряват съня.

“През моята практика се убедих, че в основата на оплаквания като косопад, чести инфекции, тревожност, храносмилателни и сърдечносъдови проблеми често стои системният стрес в ежедневието. Богатството на хомеопатията е, че разполага с голям арсенал от медикаменти, които се прилагат индивидуално”, разказва д-р Иванов.

Съществува и комбиниран препарат, който съдържа някои от най-често прилаганите хомеопатични лекарства при тревожна напрегнатост, емоционален дисбаланс, раздразнителност, нарушения на съня – Седатиф ПС. За него също е проведено проучване с категорични изводи за подобрение както на тревожността през деня, така и на качеството на съня. Седатиф ПС може да се приема 3 пъти дневно по две таблетки, които се оставят бавно да се разтворят под езика, допълва д-р Иванов. Той споделя, че при стрес, свързан с физическо натоварване, предписва на пациентите си Arnica montana, при притеснения – Gelsemium sempervirens, при голямо разочарование и раздяла – Ignatia, а при най-общи състояния на стрес от изнервеното ежедневие - Nux vomica. Разбирането на механизма на дистреса и търсенето на интегративни и безвредни решения са ключът към поддържане на дългосрочно здраве.

Клиничните доказателства от мащабни проучвания, като EPI3, потвърждават, че хомеопатията предлага ефективен и щадящ път за справяне с тревожността, нарушенията на съня и другите последици от хроничния стрес, обобщава специалистът. Звучи невероятно, но стресът в неговата хронична изява променя дори структурата на мозъка. Хроничната форма на свръхнапрегнатост може физически да свие хипокампуса - центъра за памет и учене, и префронталната кора - отговорна за вземане на решения и контрол на импулсите. В същото време може да увеличи размера и активността на амигдалата – центъра на страха, създавайки порочен кръг от тревожност. Сканирането с магнитен резонанс на хора, страдащи от хроничен стрес, посттравматичен стрес или тежка депресия, многократно е показало намаляване на обема на хипокампуса и префронталната кора. Тези промени са описани и потвърдени в множество научни статии и учебници по невронауки и психоневроимунология.