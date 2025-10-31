Задължителен профилактичен преглед един път в годината – безплатна инвестиция за здраве е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Здравноосигурените граждани над 18 г. имат право на един безплатен профилактичен преглед на година. Личният лекар не може да откаже извършването му. Това е негово задължение. Той поставя на общодостъпно място в кабинета си информация за вида и честотата на прегледите.

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща на всички здравоосигурени, са задължителни.

Защо са важни профилактичните прегледи?

При провеждането на профилактични прегледи на лица над 18 г. личният лекар формира групи от лица с риск от:

развитие на сърдечносъдови заболявания;

диабет тип 2;

рак на шийката на матката, на млечната жлеза, на ректосигмоидалната област, на простатата;

затлъстяване и лица с рисков фактор тютюнопушене.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

Ако все още не сте ходили на профилактичен преглед през тази година, направете го! Говорете с вашите близки и ги убедете да направят същото, ако все още не са го направили! Споделете с вашите приятели, че най-сигурната и безплатна инвестиция в тяхното здраве е профилактичният преглед!

Какви профилактични прегледи заплаща НЗОК за децата?

До навършване на 1 месец:

Анамнеза и подробен статус, съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето - 2 прегледа до навършване на месец с интервал от 7 до 14 дни.

До 28-ия ден от раждането детето се посещава от личния му лекар - първият преглед е до 24 ч след изписване.

НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти до 2 посещения до 6 месеца след изписване, като първото е до 7-ия ден. Медицинските лица не сключват договор за работа с НЗОК/РЗОК. Могат да го направят само чрез личните лекари, които наемат по преценка медицински персонал.

След 1-ия месец до навършване на 1 г.:

Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие - 1 път месечно, измерване на обиколка на глава и гърди - при всеки преглед през първите 6 месеца; на 9 месеца и на 1 г.

Обща оценка на зрение и на слух - 2 пъти годишно, на 6 месеца и на 1 г.

Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави - 2 пъти, при навършване на 1 и 4 месеца.

Ехографско изследване на отделителна система - еднократно на 6 месеца.

Преглед за ранно откриване на вродена очна патология - между 6 месеца и 1 г.

Медико-диагностични изследвания се правят 2 пъти годишно при навършване на 6 месеца и 1 г. за: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC - седимент в урината, изследване на албумин в урината.

От 1 до 2 години:

4 Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие - 4 пъти годишно поне през 2 месеца.

От 2 до 7 години:

Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди - 2 пъти годишно.

Оценка на психично и физическо развитие - 1 път годишно.

Оценка на зрителна острота - 1 път на 5-годишна възраст.

Медико-диагностични изследвания се правят за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит и СУЕ - при навършване на 3 г. Изследване за чревни паразити - един път годишно.

От 7 до 18 години:

Анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента) - 1 път на година.

Медико-диагностични изследвания: ПКК - поне 8 показателя, урина - на 7, на 10, 13 и на 16 г.; кръвна захар, триглицериди, HDL холестерол, LDL холестерол - на 16 г.

ПОЛЕЗЕН акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването.

Профилактика за лица над 18 г.

Годишният задължителен профилактичен преглед включва:

анамнеза и подробен статус;

индекс на телесна маса;

оценка на психичен статус;

изследване на острота на зрение - без определяне на диоптри

измерване на артериално налягане;

електрокардиограма (ЕКГ);

изследване на урина с тест ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск от диабет.

Изследвания в зависимост от възрастовата група:

От 20 до 65 г. (жени и мъже): пълна кръвна картина (ПКК), АСАТ, АЛАТ, креатинин и изчислена стойност на гломерулна филтрация; урина, пикочна киселина - веднъж на 5 години; определяне на повърхностен антиген на хепатит В (HbsAg) с бърз тест; определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест - на 40, 45, 50, 55 и 60 г.

Жени на 30 г. - мануално изследване на млечни жлези ежегодно;

Жени между 30 и 50 г. - ехографско изследване на млечни жлези - на 2 години;

Жени между 30-40 г.: преглед от акушер-гинеколог с цитологично изследване на материал от шийката на матката - ежегодно, а след две негативни цитологични изследвания - веднъж на 3 години;

Мъже на 40 и жени на 50 години: изследване на триглицериди; общ холестерол и HDL холестерол и оценка на сърдечносъдов риск; диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН); LDL холестерол (за лица със сърдечносъдови заболявания, диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) - веднъж на 5 години;

Мъже на 45-годишна възраст - PSA - общ и свободен - ежегодно;

Жени от 45 до 69-годишна възраст включително - мамография на млечни жлези - веднъж на 2 години;

Жени на 70 г. - мамография на млечни жлези - веднъж на 3 години.

Над 65-годишна възраст (жени и мъже):

ПКК - всяка година, триглицериди - един път на 5 г.; общ холестерол, HDL за лица без ССЗ, диабет, ХБН - един път на 5 г.; LDL холестерол за лица със ССЗ, диабет, ХБН - един път на 5 години.

И още:

От 2024 г. в Националния рамков договор за медицински дейности за отделните възрастови групи са включени и допълнителни изследвания, както следва:

Жените от 30 до 50 г. ще могат на всеки 2 г. да правят ехография на млечна жлеза, от 45 до 69 г. - мамография на млечна жлеза на 2 г., а при данни за риск от рак на млечната жлеза личният лекар насочва за консултация с хирург или акушер-гинеколог. Жените на и над 70 г. имат право на мамография веднъж на 3 г.

Променя се възрастта за изследване на туморен маркер при мъжете от 50 на 45 години.

Хората между 40 и 60 г. на всеки 5 г. имат право на изследване за хепатит B и С - инфекции, които имат сериозни последици и водят до чернодробни усложнения, цироза и чернодробна недостатъчност.

