Все повече хора днес се сблъскват с мъчителен и често неразбран здравословен проблем – т.нар. нервен или неспокоен стомах и черва. Това е състояние, което на пръв поглед изглежда безобидно, но може да превърне живота в ежедневен кошмар. Дискомфорт, подуване, редуване на запек и диария, постоянно усещане за тежест и напрежение – така изглежда денят на човек, чиито черва отказват да работят в ритъм.

Медиците отчитат тревожна тенденция – броят на страдащите расте с всяка година. Причините са хроничният стрес, недоспиването, лошото хранене и заседналият начин на живот. Прекомерната употреба на кафе, газирани напитки, алкохол и мазни храни допълнително дразни червата. Дори антибиотиците и някои лекарства могат да нарушат естествения баланс на храносмилателната система.

Симптомите – тялото говори

Синдромът на раздразненото черво има различни проявления, но най-често се изразява в коремни болки и спазми, подуване, чести газове и редуване на запек с диария. Много пациенти споделят, че симптомите се влошават при емоционално напрежение – доказателство, че червата са пряко свързани с нервната система.

Опасностите от неглижиране

Мнозина пренебрегват проблема, свикват с дискомфорта и търпят, докато състоянието се задълбочи. Но продължителното раздразнение на червата може да доведе до хронично възпаление, отслабване на имунитета и обща интоксикация на организма. Човек се чувства уморен, раздразнителен, без енергия и желание за живот.

Никога не посягайте към това

Специалистите предупреждават, че честата употреба на лаксативи е вредна. Макар да осигуряват временно облекчение, те „разглезват“ червата и нарушават тяхната естествена функция. Затова вместо агресивни химически средства, все повече експерти препоръчват билков подход – мек, но ефективен начин да се възстанови балансът.

Препоръчват се комбинации от билкови екстракти, които успокояват и отпускат мускулатурата на червата, като по този начин подпомагат храносмилането и намаляват газовете и усещането за тежест.

