Д-р Красимир Вальов поема ръководството на пловдивската МБАЛ "Свети Мина"

Ваня Драганова

Д-р Красимир Вальов Кадър: БНР

     Заемам се с това от професионален хъс, обясни той пред "24 часа"                                                                                                                                                                                                                             Известният ортопед д-р Красимир Вальов ще оглави пловдивската общинска болница "Свети Мина", след като досегашният й управител д-р Калин Калинов подаде заявление за напускане. Преди години д-р Вальов беше управител на друго общинско дружество - Комплексния онкологичен център.  МБАЛ "Свети Мина" от години е в тежка финансова криза, предстои изтеглянето на заем от 4 млн. лв. за ремонт на сградата и доставка на апаратура. "Бих се заел с това от професионален хъс, тази болница трябва да излезе от реанимацията. Няма да е лесно, но с много работа, безкомпромисно спазване на закона и добро отношение към хората там може да стане", обясни пред "24 часа" д-р Красимир Вальов.   

Номинацията му за временен шеф на здравното заведение ще бъде гласувана на предстоящата в четвъртък сесия на Общинския съвет.  След това ще бъде обявен конкурс за титуляр.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

