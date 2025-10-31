Д-р Красимир Вальов поема ръководството на пловдивската МБАЛ "Свети Мина"

Заемам се с това от професионален хъс, обясни той пред "24 часа" Известният ортопед д-р Красимир Вальов ще оглави пловдивската общинска болница "Свети Мина", след като досегашният й управител д-р Калин Калинов подаде заявление за напускане. Преди години д-р Вальов беше управител на друго общинско дружество - Комплексния онкологичен център. МБАЛ "Свети Мина" от години е в тежка финансова криза, предстои изтеглянето на заем от 4 млн. лв. за ремонт на сградата и доставка на апаратура. "Бих се заел с това от професионален хъс, тази болница трябва да излезе от реанимацията. Няма да е лесно, но с много работа, безкомпромисно спазване на закона и добро отношение към хората там може да стане", обясни пред "24 часа" д-р Красимир Вальов.

Номинацията му за временен шеф на здравното заведение ще бъде гласувана на предстоящата в четвъртък сесия на Общинския съвет. След това ще бъде обявен конкурс за титуляр.