Общинска поликлиника в София дава 3000 лв. заплата за лаборанти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ДКЦ VI - София търси да назначи на трудов договор трима лаборанти за клиничната лаборатория на общинското лечебно заведение, съобщиха от Столичната община.

Предлаганото месечно възнаграждение е 3000 лв., а годишният платен отпуск е 20 работни дни плюс до 5 работни дни, в зависимост от трудовия стаж. Работното време е от 8 до 15,30 ч. в делнични дни. Възможно е договаряне и на гъвкаво работно време.

Поликлиниката се намира в двора на Националната кардиологична болница в жк. "Илинден".

Освен клинични лаборанти в общинските болници в столицата се търсят и медицински сестри.