Чаша горещо какао пази сърцето по-добре от упражненията при продължително седене

Чаша горещо какао може да се окаже не само приятно удоволствие в студените дни, но и изненадващо средство за защита на сърдечното здраве. Ново британско изследване показва, че какаовите флаваноли, може да неутрализират вредните ефекти от продължителното седене, което е сред водещите рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Хората, които прекарват средно около шест часа на ден в седнало положение, водят заседнал начин на живот, който е свързан с повишен риск от затлъстяване, сърдечни заболявания и депресия – дори да са физически активни през останалата част от деня, пише "Дейли мейл".

Продължителното седене, особено на работното място, постепенно уврежда функцията на кръвоносните съдове поради стрес и намален кръвен поток. Това води до понижаване на нивата на ключова защитна молекула – азотен оксид, която контролира разширяването на кръвоносните съдове.

Учени от Обединеното кралство установили, че чаша горещо какао може да предотврати тези неблагоприятни ефекти. Изводите са направени въз основа на ново изследване, проведено с участието на 40 млади мъже с различно ниво на физическа подготовка.

Тайната се крие във високото съдържание на флаваноли в натуралното какао – съединения, които подпомагат здравето на сърцето и спомагат за понижаване на кръвното налягане. В изследването едната група участници консумирала какао, богато на флаваноли, докато другата получила почти идентична напитка, но с ниски нива на тези вещества.

Резултатите показали, че напитката с високо съдържание на флаваноли предотвратила влошаването на функцията на кръвоносните съдове както в артериите на ръцете, така и на краката, запазвайки нормалните им показатели през целия период на седене.

„Независимо дали седим на бюрото, зад волана, във влак или на дивана с книга или пред телевизора – всички прекарваме много време в седнало положение," казва д-р Катарина Рендейро, нутриционист от Университета в Бирмингам и водещ автор на проучването.

„Дори когато не движим телата си, ние ги подлагаме на стрес. Намирането на начини за намаляване на въздействието, което продължителното седене оказва върху нашата съдова система, може да помогне за ограничаване на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания," допълва тя.

Заседналият начин на живот е един от водещите рискови фактори за здравето и е свързан с по-висока вероятност от развитие на сърдечни заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане и други проблеми.

Предишни изследвания показват, че продължителното седене зад бюро увеличава риска от смърт по каквато и да е причина с 16 процента, а от сърдечно-съдови заболявания – с цели 34 процента.

Само няколко часа, прекарани в седнало положение без изправяне, могат да навредят на здравето на кръвоносните съдове – дори при млади и иначе здрави хора.

Учените измерват това чрез ултразвук, който показва доколко една артерия може да се разширява при увеличен кръвен поток – показател за здрава и еластична съдова система.

Достатъчни са между един и шест часа непрекъснато седене, за да се намали значително тази способност, особено в артериите на краката.

Британското проучване имало за цел да провери дали консумацията на какао, богато на флаваноли, преди двучасов период на седене може да предпази съдовото здраве в краката и ръцете на млади, здрави мъже. Изследователите също проверили дали какаото спомага за поддържането на нормалното кръвообращение в най-малките кръвоносни съдове и стабилизира кръвното налягане.

В проучването участвали 40 млади и здрави мъже на възраст между 18 и 34 години – половината с висока физическа подготовка, а останалите с по-ниска.

Всеки участник посетил лабораторията два пъти. При едното посещение получил напитка с какао, богато на флаваноли, а при другото – плацебо вариант с почти напълно отстранени флаваноли.

След 30 до 60 минути участниците седели напълно неподвижно в продължение на два часа, докато учените използвали усъвършенстван ултразвук, за да измерят как функционират артериите в ръцете и краката им преди и след периода на бездействие.

Нивото на физическа подготовка не предложило защита срещу вредните ефекти на продължителното седене. Както по-активните, така и по-малко активните участници изпитали еднакви неблагоприятни промени след двучасовото седене.

Въпреки това напитката, богата на флаваноли, направила значителна разлика и при двете групи.

Когато участниците консумирали плацебо какаото с ниско съдържание на флаваноли и след това седели два часа, функцията на кръвоносните им съдове се понижила осезаемо – както в брахиалната артерия на ръката, така и във феморалната артерия на крака. Това бил очакваният вреден ефект от продължителното седене.

Когато обаче те изпивали какаото, богато на флаваноли, и след това прекарвали същия период седнали, не се наблюдавало никакво влошаване на съдовата функция – спадането било напълно предотвратено.

Нивото на физическа форма не увеличавало ефекта на флаванолите – и двете групи получили еднаква степен на защита благодарение на какаовата напитка.

„Като се има предвид колко разпространен е заседналият начин на живот и колко сериозни рискове носи за съдовото здраве, приемът на храни и напитки, богати на флаваноли – особено в комбинация с кратки почивки за разходка или изправяне – може да бъде ефективен начин за подобряване на дългосрочното здраве, независимо от нивото на физическа активност," обяснява д-р Катарина Рендейро.

Ползите от флаванолите са лесно достъпни – тъмният шоколад и горските плодове са богати на тези полезни за сърцето съединения.

За да се извлече ефектът, специалистите препоръчват тъмен шоколад с високо съдържание на какао – 70 процента и повече. Малко парченце от около 10 грама може да осигури значителна доза флаваноли.

Полезни източници са също една-две чаши зелен или черен чай, както и ябълките, гроздето и ядките.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Journal of Physiology.

Увреждането на кръвоносните съдове, което учените наблюдават при хората, прекарващи дълго време в седнало положение, е известен фактор, водещ до сърдечно-съдови заболявания. Това може да обясни и тревожната тенденция, при която все повече млади хора умират от сърдечна недостатъчност.

Според данни на изследователи от Университета „Дюк", публикувани миналата година, спадът в смъртността от сърдечна недостатъчност, наблюдаван между 1999 и 2012 г., се е обърнал – от около 82 смъртни случая на 100 000 души през 2012 г. до приблизително 106 на 100 000 през 2021 г.