Силви Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи от министерството

Надежда Алексиева

Министър Силви Кирилов. Снимка: Надежда Алексиева

Увеличението на здравната вноска не зависи от министерството и  в момента не е най-подходящото време, защото предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото.

Това каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов по време на седмия конгрес на БЛС, който се провежда в курорта С.в Св. Константин и Елена край Варна.

 "Това са трансфузионните центрове, които са от стратегическо значение за всеки един български гражданин, за общността, за държавата, за системата - здравната, ние там имаме сериозни проблеми, ние сме разработили програма. В този бюджет беше, който последния, бих казал, имаше не това, което желаем, но заделени средства и там необходимостта е сериозна, защото при определени обстоятелства може да се случат процеси, на които не бих желал да бъда свидетел", каза още здравният министър.

Кирилов заяви още, че подкрепя увеличението на възнагражденията на младите медици, но според него основният проблем е диспропорциите при заплащането в здравеопазването.

Министър Силви Кирилов.

