46% настояват за повече пари за зравеопазване, но 60% против увеличение на здравната вноска

Българите искат по-добро здравеопазване, но не са готови да плащат повече за него, докато едновременно с това не вярват, че парите се разходват ефективно. Това показва национално проучване на социологическа агенция "Тренд", представено пред 7-ия конгрес на Българския лекарски съюз.

Проучване сред 1000 граждани показва, че 46% смятат, че държавата трябва да увеличи публичните разходи за здравеопазване, но близо 60% не одобряват здравната вноска да бъде увеличена.

84% са на мнение, че няма достатъчен контрол върху начина, по който се изразходват средствата в системата.

Парадоксът е ясен - българите искат по-добро здравеопазване, но не са готови да плащат повече за него, докато едновременно с това не вярват, че парите се разходват ефективно, заяви Димитър Ганев от "Тренд".

30% от участвалите 800 лекари пак в проучване на "Тренд" одобряват въвеждането на система за потвърждаване на медицинска дейност чрез верификационен код, но 56% - не. А 70% смятат, че регулирането в здравеопазването трябва да се увеличи или да остане същото. 72% от тях искат лекарският труд да се заплаща според извършената дейност и квалификацията.

По време на конгреса стана ясно още, че България губи до 2 млрд. лева годишно от неосигурени граждани. Това заяви експертът в сферите на икономика на здравеопазването Аркади Шарков.

Д-р Иван Маджаров от лекарския съюз разкритикува популизма в здравното финансиране.

Българското здравеопазване се изправя пред множество предизвикателства - от глобални геополитически рискове до вътрешни системни проблеми, които ежегодно струват на страната милиарди левове. Глобалните кризи удрят здравната система, допълни Шарков.

Търговските войни между САЩ и Китай, дефицитът на редкоземни метали и нарушените вериги на доставки имат директен ефект върху българското здравеопазване. 40% от активните съставки за лекарства в световен план се произвеждат от Китай, а още 25% идват от Индия. Това прави системата изключително зависима от външните фактори.

Критичните суровини за медицинска техника - като магнитни сплави за ЯМР апарати и рентгенова техника, са все по-скъпи заради геополитическите напрежения.

В резултат иновациите в здравеопазването настъпват все по-бавно, а лечебните заведения изпитват трудности при закупуване на нова апаратура, каза още експертът.