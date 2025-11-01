Как до хората достига истината за здравните проблеми, обсъдиха журналисти и лекари

Как медици и лекари да си партнират така, че до хората да достига максимално достоверна информация за болестите, лечението, пробивите и проблемите в медицината - тези въпроси обсъдиха журналисти и лекари на Седмия конгрес на Българския лекарски съюз в "Св.св. Константин и Елена" до Варна.

В дискусия, модерирана от проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", своите тези по въпроса изложиха Юри Велев, зам.-главен редактор на в. "24 часа", Христина Христова от БНТ, Лора Инджова от Нова Нюз и Златимир Йочев от Би Ти Ви. В дискусията участваха и председателя на БЛС д-р Николай Брънзалов и младият лекар д-р Димитър Бакалов.

Юри Велев посочи, че българите са "гладни" за здравна информация и посочи пример за множество текстове с медицинска информация, които са сред най- четените на сайта 24chasa.bg през последната година, по-четени от политическите скандали и новините за светските личности.

Здравно грамотният човек е защитен в океана от информация, залял ни със социалните мрежи, а здравната неграмотност е опасна за здравето. Традиционните медии са тези, на които пациентът може да разчита за достоверна и експертна информация. В тази ситуация партньорството между лекарите и медиите е ключово за обществото, изтъкна Велев.