Музиката може да помогне за намаляване на риска от деменция с до 40%

Слушането на музика на живо въздейства по-силно от записите СНИМКА: PIXABAY

Слушането или изпълняването на музика на по-късен етап в живота на човек може значително да намали риска от деменция, показва австралийско проучване, цитирано от Синхуа, съобщава БТА.

Изследването е проведено от учени от австралийския университет Монаш, като в него са взели участие повече от 10 800 възрастни хора.

Оказва се, че при доброволците, които са на над 70 години и винаги слушат музика, има 39 процента по-малък риск от развитие на деменция в сравнение с тези, които никога, рядко или само понякога слушат различни изпълнения. При тези, които винаги слушат музика, е установена по-ниска честота на когнитивни нарушения, както и по-високи резултати в общите когнитивни функции. Те демонстрират и по-добра епизодична памет, сочат още резултатите от проучването.

При участниците, които редовно се занимават както със слушане, така и с изпълнение на музика, има 33 процента по-нисък риск от деменция и 22 процента по-малка вероятност от когнитивни нарушения, посочват изследователите.

Според Ема Джафа, водещият учен на изследването от университета Монаш, резултатите показват, че „музикалните дейности може да са достъпна стратегия за поддържане на когнитивното здраве при възрастни хора, въпреки че причинно-следствената връзка не може да бъде установена", отбелязва Синхуа.

