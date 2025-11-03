Вече не се правят открити операции на мозъка и гръбнака, вместо тях прилагаме микроскопска и ендоскопска хирургия, каза той

„Болките в кръста са една съвременна епидемия и това се дължи на начина ни на живот – нямаме физическа активност, хората седят непрекъснато пред телевизията, пред компютрите, не се движат, не спортуват, а преди години, когато хората са работили усилена физическа работа, са имали по-силни гръбначни мускули, докато сега седят пред екраните. Хирургическата намеса е неизбежна обаче когато имаме неврологичен дефицит“. Това каза пред БНТ проф. Йорн-Андре Хорачек – световноизвестен неврохирург и преподавател в Медицинския факултет „Шарите“ в Берлин.

По думите му, хората не правят разлика между дископатия, дискова херния и ишиас, а образната диагностика може да даде отговор за какво заболяване точно става въпрос.

„Операция се налага тогава, когато изпитваме слабост в крака или в ръката. Или когато болката не се повлиява от нищо, или когато имаме инконтиненция. Това вече е един червен флаг“, каза проф. Хорачек.

По думите му, преди 30 години, когато той самият е започвал кариерата си, операциите са били продължителни и по-травмиращи, докато съвременните методи са неинвазивни – това е микроскопска хирургия с много малък разрез – един или два сантиметра, като операциите се провеждат винаги под микроскоп.

„Вече не се правят отворени операции. По този начин микроскопската хирургия намалява травмата за пациента, намалява болничният престой. Преди се е налагало пациенти да стоят в болница по една седмица, а сега е не повече от два дни“, подчерта неврохирургът.

Той обясни, че при някои случаи може да се приложи ендоскопска хирургия както при мозъчни операции, така и при гръбначни операции и в този случай пациентът може да се прибере у дома си още в същия ден.

„Когато правим операция за дискова херния, ние не отнемаме целия диск, отнемаме само малка част от него – не повече от 30%. Ако този диск продължава да деградира, тогава болката пак се завръща. Може да се случи и ако не си почивате, този диск да се размести и да създаде същите проблеми. Тогава се налага повторна операция. Но това се случва само при 5% до 8% от пациентите“, каза проф. Хорачек.

Той препоръча при болка на проблемното място да се поставя топъл компрес, защото топлината отпуска мускулатурата, да се прилага и масаж, но да се избягват болкоуспокояващите лекарства.

„Не само физиотерапията помага, но и упражненията – това е много по-добре, отколкото масаж. Упражненията са важни, и, разбира се, от време на време – хапчета“, каза неврохирургът.

Той бе категоричен, че хората не трябва да се самолекуват, особено ще се отнася до приема на много и различни лекарства, защото лекарствените комбинации могат да крият различни рискове. По думите му, най-правилното поведение е да се потърси съвет от лекар.

„Лекарите знаят най-добре. Не се страхувайте да идвате при нас. Ние сме обикновени хора“, каза в заключение проф. Хорачек.

