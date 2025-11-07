Процедурата се прилага на малко места в страната и осигурява естествен ритъм на сърцето и по-добро качество на живот

В Клиниката по Кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“ вече се прилага иновативната процедура за имплантиране на пейсмейкъри, които стимулират директно проводната система – LeftBundleBranchAreaPacing (LBBAP). Тази терапия е особено подходяща за пациенти със значимо забавен сърдечен ритъм (брадикардия), както и за тези, които страдат от определени форми на сърдечна недостатъчност.

Този усъвършенстван метод осигурява по-физиологичен и синхронизиран сърдечен ритъм, като стимулира сърцето по неговия естествен електрически път. Така се постига значително подобрение на сърдечната функция.

„С опита натрупан в нашата Клиника виждаме, че резултатите от LBBAP са впечатляващи и често надхвърлят тези при стандартната стимулация“, казва д-р Методи Миразчийски, кардиолог и електрофизиолог в Клиниката по Кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“.

Работата на сърцето се ръководи от сложна електрическа система, която осигурява последователно и синхронизирано съкращение на всичките му кухини. Тази система се нарича „проводна система на сърцето“ и се състои от специализирани клетки, които генерират и разпространяват електрически импулси, осигурявайки стабилен и регулярен сърдечен ритъм. Когато нещо в нея се наруши, възникват сериозни здравословни проблеми, които налагат намесата на медицинско устройство, наречено пейсмейкър.

Традиционният пейсмейкър представлява малък импулсен генератор, който се имплантира в областта на ключицата, свързан с електроди, които достигат до сърцето. Доскоро стандартната практика беше да се стимулира мускула на дясната сърдечна камера. Това ефективно възстановява ритъма, но често нарушава естествената синхронизация на сърдечните камери.

В последните години обаче е разработена техника, която позволява да се възстанови не само ритъмът, но и естественият, синхронизиран начин на съкращение на сърцето. Това е новаторската технология LBBAP. При нея електродът се поставя в близост до естествената проводна система на сърцето – лявото бедрено разклонение, като възстановява потока на електрическия импулс по неговия естествен път, което води до „естествено“ съкращение на сърцето.

Начинът, по който LBBAP възстановява сърдечния ритъм, има редица съществени предимства, които пряко подобряват качеството на живот на пациента. На първо място това е по-добрата синхронизация и съответно подобрената сърдечна функция. Проучванията показват, че LBBAP води до значително стесняване на електрическия сигнал от съкращението на камерите и подобрява лявокамерната фракция на изтласкване, която е ключов показател за ефективността на изпомпващата функция на сърцето. Когато сърцето се съкращава в пълен синхрон, то работи по-ефективно, което води до по-добри клинични резултати.

Друго ключово предимство е по-дългият живот на батерията, което значи и по-малко бъдещи операции. LBBAP осигурява значително по-ниски и по-стабилни прагове на стимулация в сравнение с традиционните методи, съответно устройството се нуждае от по-малко енергия, за да генерира ефективен импулс. По-ниската консумация на енергия води до удължаване на живота на батерията на пейсмейкъра, намалявайки необходимостта от последващи интервенции за смяна на генератора на устройството, което от своя страна редуцира риска от свързани с процедурата усложнения.

Наред с подобрената механична функция, LBBAP се свързва и с намален риск от определени аритмии. Проучвания показват, че пейсмейкърът намалява риска от нововъзникнало предсърдно мъждене в сравнение с традиционната стимулация.

Процедурата по имплантиране на LBBAP пейсмейкър се извършва и в България. УМБАЛ „Софиямед“ е сред малкото лечебни заведения в страната, които прилагат тази иновативна процедура рутинно. Това за пореден път показва стремежа на болничното заведение да предоставя на пациентите достъп до най-съвременните методи на лечение, които едновременно с това са ефективни и щадящи.

Процедурата се извършва от висококвалифицираният екип в Клиниката по Кардиология и инвазивна кардиология, който разполага с доказани професионалисти с дългогодишен опит в широк спектър от интервенционални процедури.

„За пациентите, които се сблъскват с предизвикателствата на сърдечни аритмии или сърдечна недостатъчност, поставянето на LBBAP пейсмейкър е възможност за значително подобряване на здравето и качеството на живот. Прилагането на този метод е сигурен знак, че българската медицина в лицето на УМБАЛ „Софиямед“ е в крак с най-новите световни постижения в областта на кардиологията, предлагайки на пациентите най-добрата възможна грижа“, допълва д-р Методи Миразчийски.