Ортопеди в ,Сърце и Мозък‘ поставиха първата индивидуално изработена тазобедрена става на 40-годишната Зайде Неждет от Исперих, която е с вродена луксация, изкълчена става, с поражения върху таза от предишните ендопротезни системи и 20 предходни интервенции.

Операцията извършиха д-р Йордан Вълешков, д-р Константин Тотев и д-р Стелиян Лунгаров, под ръководството на проф. Борис Стено от Словакия, специалист с дългогодишен опит в ревизионната артропластика на тазобедрена става и в поставянето на индивидуални импланти. Тя продължи повече от четири часа, тъй като се изискваше изключително фина настройка на всеки елемент на импланта, за да може всяка част от повърхността му да се адаптира към таза. За целта лекарите работиха със специално изработени, конкретно за тази операция, инструменти и 3D отливки на таза на пациентката.

Минути след операцията проф. Стено сподели, че тя е минала по план, без никакви усложнения. „Имплантът е изработен прецизно, хирургичният екип е сформиран и подготвен предварително, инструментариум – безупречен. За първи път оперирам в България. Изключително съм впечатлен от професионализма на ортопедите в ,Сърце и Мозък‘, модерните операционни зали и високотехнологичното оборудване. Поздравления!“, сподели още проф. Стено.

На снимката (от ляво надясно): д-р Стелиян Лунгаров, д-р Йордан Вълешков, проф. Борис Стено, Момчил Недков и д-р Константин Тотев

„Това е бъдещето на сложната ревизионна тазобедрена артропластика в България. Всекидневната ни работа показва, че все повече пациенти имат нужда от индивидуално изработени импланти. В противен случай вариантът е поредица от тежки ревизионни операции на вече износени тазобедрени импланти – един, два, три пъти...“, информира д-р Йордан Вълешков.

Още преди 10 години д-р Вълешков установява, лявата тазова половина на пациентката е компрометирана от предишни импланти. Взема се решение за имплантирането на изключително малка капсула на особено анатомично място с цел подобряване качеството ѝ на живот. Предвид младата възраст на Зайде и това, че тя е физически активна, имплантът постепенно се износва. Това налага изработването нов специфичен имплант. Фирмата производител отказва и в продължение на повече от шест години, Зайде живее с изкълчен имплант и патерици. Междувременно ражда и отглежда двете си деца.

Процесът от изработването на импланта до неговото поставяне е продължителен, изисква изключително прецизна подготовка, мултидисциплинарен подход и високотехнологична апаратура. Сформиран е екип от ортопеди, специалисти по образна диагностика и съдови хирурзи, за да се стигне до комплексното решение на този проблем. След подробно сканиране, е изработен 3D модел, за да се прецени дали имплантът правилно ще пасне към таза и едва след това е изработен, с изключителното съдействие на „Медицинска техника и инженеринг“.

„Доверих се само и единствено на д-р Вълешков. Бях убедена, че той ще намери решение на моя проблем и така стана. Благодаря му от сърце, че е до мен през цялото време”, каза Зайде минути след като бе изправена на крака, за да направи своите първи стъпки с новия имплант.