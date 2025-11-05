ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Артета хвали вундеркинда Дауман

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21650963 www.24chasa.bg

Психолог: Българите полагаме малко грижи за здравето си, а твърдим, че сме добре

2240
Психологът Велислава Донкина Кадър: Би Ти Ви

Много малко грижи полагаме за здравето си, посещаваме много малко профилактични прегледи. Това сезира всички държавни структури, защото сме много недоволни от начина си на живот: нямаме време за спорт, за релакс, злоупотребяваме с алкохол. Всеки ден гледаме новини за агресия, а декларираме, че сме добре с психическото здраве.

Това каза пред bTV клиничният психолог от БАН д-р Велислава Донкина за проучване на психическото здраве у нас, проведено от STADA.

"Ние все повече се дистанцираме от чувствата си и имаме все по-нереалистична представа за това, което правим. Системно злоупотребяваме с кофеин, алкохол, което води до много сърдечно-съдови, чернодробни заболявания, но и до психични. Пълним напрежение, изпразваме и се чувстваме все по-безпомощни", каза още психологът.

Според д-р Донкина трябва да си дадем сметка за отговорността си към обществото, децата си, но и самите себе си, когато става дума за психиката.

"Кризата ни принуждава да спрем да неглижираме нещата, които не са ни приятни. Добрата грижа тръгва още от ранното детство, тогава се създава стабилната психична система. Когато сме пораснали по недобър начин умът ни работи така, че дори да дадеш добро, човек може да го преживее като лошо", категорична бе тя.

Още здравни новини вижте тук
Психологът Велислава Донкина Кадър: Би Ти Ви

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание