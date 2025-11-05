Психолог: Българите полагаме малко грижи за здравето си, а твърдим, че сме добре

Много малко грижи полагаме за здравето си, посещаваме много малко профилактични прегледи. Това сезира всички държавни структури, защото сме много недоволни от начина си на живот: нямаме време за спорт, за релакс, злоупотребяваме с алкохол. Всеки ден гледаме новини за агресия, а декларираме, че сме добре с психическото здраве.

Това каза пред bTV клиничният психолог от БАН д-р Велислава Донкина за проучване на психическото здраве у нас, проведено от STADA.

"Ние все повече се дистанцираме от чувствата си и имаме все по-нереалистична представа за това, което правим. Системно злоупотребяваме с кофеин, алкохол, което води до много сърдечно-съдови, чернодробни заболявания, но и до психични. Пълним напрежение, изпразваме и се чувстваме все по-безпомощни", каза още психологът.

Според д-р Донкина трябва да си дадем сметка за отговорността си към обществото, децата си, но и самите себе си, когато става дума за психиката.

"Кризата ни принуждава да спрем да неглижираме нещата, които не са ни приятни. Добрата грижа тръгва още от ранното детство, тогава се създава стабилната психична система. Когато сме пораснали по недобър начин умът ни работи така, че дори да дадеш добро, човек може да го преживее като лошо", категорична бе тя.