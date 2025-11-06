Злоупотребата с алкохол е втората водеща причина за развитие на заболяването

Ранното осъзнаване на системна консумация на алкохол е начинът да се избегне алкохолната болест

Първата среща с гастроентеролог често е при вече развита чернодробна цироза

- Д-р Кадиш, живеем с страна, в която е прието, че ако откажеш да пиеш алкохол си болен от нещо. Вие сте от специалистите, които виждат как ни разболява самият алкохол. Разкажете ни какво представлява алкохолната болест?

- Или може би живеем в типичната Балканска държава, в която ако не консумираш алкохол, нещо ти има, не ставаш за компания, самоизолираш се. Защото българинът чудесно се вписва и в графата „социален пияч“ и в графата „прекаляващ, злоупотребяващ с алкохола“. Системното „опиянение“ от алкохол повлиява върху личността на човека- неговата концентрация, изпълнение на служебните задължения, поведението му с аспекти на раздразнителност, агресия или пък „затваряне в себе си“. Повлиява обаче и върху физическото му състояние, като засяга черния дроб, панкреаса, сърцето, централната и периферна нервна система. Ранното, критично осъзнаване за системна консумация и/или злоупотреба, е начинът да не се стигне до алкохолна болест.

- Какви са първите признаци, които трябва да алармират пациента и възможно ли е заболяването на черния дроб да се развие „тихо“ – без изявени симптоми?

- Първият признак е мисълта за алкохола, приемането му още на обяд с колегите и продължаване с още чашки вечерта. Разбира се, при злоупотреба консумацията на алкохол може да е от сутринта на празен стомах. Възможно е само по кръвни показатели да „разконспирираме“ пациента - повишават се чернодробните ензими ГГТ и АСАТ. Някои пациенти споделят за тежест и тъпа болка в дясно подребрие, където е черния дроб, други че напоследък „не носят на алкохол“- гади им се и/или повръщат, имат често разстройство, при трети води до „мравучкането и изтръпването“ на краката. Общо взето, алкохолът не е „тих“. Пациентът може да се срещне с нас разгърнал картината на остър алкохолен хепатит с пожълтяване на кожата и склерите, потъмняване като“бира“ на урината, подуване на корема, повръщане на кръв или черни изпражнения. Това състояние е животозастрашаващо. Такова е и панкреатита със силна, опасваща болка в горната половина на корема, повръщане без облекчение. Често първата среща с гастроентеролога е при развита чернодробна цироза с насложен остър алкохолен хепатит. Това също е високорисково състояние. А след вирусните хепатити,алкохолът е следващата причина за цироза.

- Какви усложнения крие цирозата и има ли някакъв срок в който тя се развива - например колко години и в какво количество алкохол могат да я причинят?

- Първо, какво е чернодробната цироза? Просто казано, черния дроб не прилича на себе си, не е онази мощна лаборатория, която синтезира, метаболизира и екскретира. И това е резултат на всяко едно хронично чернодробно заболяване, което не е хванато навреме, съответно не е лекувано, при което на местата на увредените чернодробни клетки се образува нефункционираща съединителна тъкан. Усложненията или т.нар декомпенсация на цирозата са различни – пожълтяване, подуване на корема – асцит и отоци по краката, повръщане на ясна кръв или кафяви материи, дезориентация с неадекватно поведение, коремна болка при „подут корем“, намаляване на уринирането. Цирозата е „най-добрия терен“ за развитие на чернодробен карцином. Времето за развитие за чернодробна цироза средно е различно- при вирусните хепатитите 15-20 години, много по-бързо при алкохолна злоупотреба, при която цирозата е дебют.

- Как се проследява пациент с диагноза цироза? На какви изследвания подлежи и през какъв период се правят те?

- Пациент с чернодробна цироза, независимо от причината й, следва да се проследява на 3, най-много 6 месеца в първите години от диагностицирането й. Това са препоръките за проследяване и при лечение на В вирусна инфекция, или излекувана вирусна С инфекция. Тоест, пациентът е с потиснат вирус или излекуван, но следва да се проследява. Пациентът е преустановил алкохолната консумация или променил начина си на живот с редукция на тегло, нормализиране на кръвна захар и липиди, но продължава да се проследява. При контролните прегледи се изследват кръвни и биохимични показатели, включително туморни маркери, извършва се ехография на коремни органи. Контролно на 2 години се извършва и гастроскопия.

- Съществуват ли нови терапевтични подходи, които подобряват качеството на живот при тази диагноза?

- Лекува се причината, ако е изяснена, повлияват се – лекуват се параметрите, които не са в норма. В случаите на висока степен на варици на хранопровода(увеличени, разширени вени, разположени в долната част на хранопровода. Те се образуват, когато нормалният кръвен поток към черния дроб е затруднен), те се лигират (процедура, която се използва за лечение и предотвратяване на кървенето), при асцит, освен коремна пункция и заместване с човешки албумин, се извършва профилактика за перитонит. Има случаи, при които пациентът се преценява, че е за TIPS – процедура по създаване на изкуствен канал (шънт) вътре в черния дроб между две основни кръвоносни системи или чернодробна трансплантация. Всъщност, новото е старо, като подходът е индивидуализиран.

- При какви случаи се стига до нужда от чернодробна трансплантация?

- Чернодробна трансплантация трябва да се има предвид при всеки пациент с краен стадий на чернодробно заболяване, при когото трансплантацията би удължила продължителността на живота отвъд това, предвидено при естественият ход на основното чернодробно заболяване. В Европа най-честите заболявания налагащи чернодробна трансплантация са чернодробната цироза, карциноми, холестатични заболявания, острата чернодробна недостатъчност и метаболитните заболявания. Много добрият ефект върху преживяемостта и качеството на живот води до стремеж за разширяване на показанията за провеждане на чернодробна трансплантация. Това все повече задълбочава липсата на органи и удължава листата на чакащите пациенти.

- Какво е мястото на хранителния режим и начина на живот в лечението на цироза?

- Спирането на алкохола, ограничаването на солта и прекомерния белтъчен прием, почивки с 1-2 часа в ранния следобед легнало положение, информиране на лекуващия лекар при включване от друг специалист на ново лекарство.

- Какво бихте казали на хората, които пренебрегват чернодробното си здраве?

- Ако не пренебрегваш здравето си, няма да направиш това и с черния си дроб. Профилактиката е комплексна, тя включва и чернодробен статус. Може всичко да е наред, може да трябва нещо да се коригира, може би има нещо за лечение. Колкото по-рано, толкова по-успешно ще е то.

Отляво надясно: д-р Медаин Кадиш, д-р Невин Идриз, д-р Светослав Славов