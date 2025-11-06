Проф. Кантарджиев: Пикът на грипната вълна ще е в края на януари и февруари

За възрастните хора над 65 г. има 100 000 ваксини повече от миналата година, а назалните ваксини за деца са с 5000 повече. Това заяви професор Тодор Кантарджиев пред Нова тв. Той допълни, че на няколко пъти става снабдяването с ваксини и който иска може да се запише за ваксини. Според него в момента е времето за ваксинация, въпреки, че няма данни много грип да се е развил. Той все пак допълни, че има голямо разнообразие на различни вируси, които причиняват хрема, кашлица, температура. Проф. Кантарджиев каза, че коронавирусът намалява в европейските държави.

Пикът на грипната вълна според него ще дойде в края на януари и февруари. Той е на мнение, че колкото повече са ваксинираните, толкова по-малко болни ще има.