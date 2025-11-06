ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С изложба “3 в 1” проф. Иван Газдов, проф. Иван Га...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21657948 www.24chasa.bg

Проф. Кантарджиев: Пикът на грипната вълна ще е в края на януари и февруари

992
Проф. Тодор Кантарджиев. Кадър Нова тв

За възрастните хора над 65 г. има 100 000 ваксини повече от миналата година, а назалните ваксини за деца са с 5000 повече. Това заяви професор Тодор Кантарджиев пред Нова тв. Той допълни, че на няколко пъти става снабдяването с ваксини и който иска може да се запише за ваксини. Според него в момента е времето за ваксинация, въпреки, че няма данни много грип да се е развил. Той все пак допълни, че има голямо разнообразие на различни вируси, които причиняват хрема, кашлица, температура. Проф. Кантарджиев каза, че коронавирусът намалява в европейските държави.

Пикът на грипната вълна според него ще дойде в края на януари и февруари. Той е на мнение, че колкото повече са ваксинираните, толкова по-малко болни ще има.

Още здравни новини вижте тук
Проф. Тодор Кантарджиев. Кадър Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание