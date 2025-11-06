Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това стана ясно по време на извънреден брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването. В Съвета има 11 членове и всички се оттеглят.

Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. Както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание". Това обясни проф. Иван Литвиненко, който е председател на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

„Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала. И, пак казвам, в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни, заяви той, цитиран от Нова тв.

По думите му многократно членовете на Съвета многократно са посочвали, че не само трябва да се изгради болница, но тя трябва и да се насити със съдържание.

„Поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница – как да заработи, как да бъде финансово осигурена. Ясно е, че такава огромна структура при сегашния начин на заплащане по пътеки няма как да функционира – и всеки може да го пресметне", подчерта той.

И допълни, че са давани ясни сигнали, че още от първите дни трябва да се започне работа по осигуряване на персонал – да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната.

„Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. А в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса", подчерта Литвиненко.

И допълни: „Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим чак, когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски. А ние смятаме, че именно това е наше задължение. След като няма да можем да го осъществим, възниква и друг важен въпрос – идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетентности в областта на обществените финанси, проектирането, архитектурата и други", изтъкна професорът.

Според него в екипа на Обществения съвет няма включени такива специалисти. „Но в продължение на повече от половин година, в няколко поредни писма, настоявахме да бъде включен поне един архитект – дори само като наблюдател в рамките на колектива, за да има представа как вървят нещата, дали се спазват нормалните етапи, и за да можем да реагираме при нужда. В крайна сметка - смятам, че за 5–6 месеца можеше да има поне елементарен отговор на нашето предложение. Ние дори бяхме предоставили кандидатура, придружена с необходимите документи и справка за компетентностите ѝ. Отговор обаче нямаме", посочи той.

Ето и цялото писмо с мотивите на съвета:

Общественият съвет оттегля доверието си от процеса по създаване на Националната детска болница.

Членовете на Съвета подават оставка.

Днес членовете на Обществения съвет внесохме колективната си оставка в Министерство на здравеопазването в 10.00.

Причината е липса на прозрачност, отказ от диалог и подмяна на смисъла на проекта.

През изминалите две години и половина от създаването си през юли 2023 г. Съветът непрекъснато се бори с нежеланието на Министерството на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания за изграждане на детска болница да работят прозрачно, да се ангажират с прилагането на съвременни стандарти както в медицината, така и в архитектурата и проектирането на лечебни заведения, да обсъждат концепцията на бъдещото лечебно заведение с всички заинтересовани страни

От създаването си през юли 2023 г. Съветът работи неуморно, за да гарантира, че бъдещата Национална детска болница ще бъде изградена по съвременни медицински и архитектурни стандарти, с участието на всички заинтересовани страни – лекари, родители, експерти и граждани.

Дадохме и давахме кредит на доверие на всеки нов министър и всеки нов директор. Преодолявахме абсурдни срокове, в името на успеха на процеса и поддържане на конструктивен диалог. Вършихме на добра воля експертна дейност, за която други хора получаваха сериозни възнаграждения.

За съжаление това не е достатъчно.

Поводът за колективната оставка е отказът от достъп до процеса на изготвяне на техническото задание за проектиране на болницата – дори за членовете на Обществения съвет. ЗИКДБ се позова на Закона за обществените поръчки, за да скрие работата по заданието от обществения контрол. Допълнително, МЗ отказа да включи експерт по архитектура и проектиране в състава на Съвета, въпреки нашите предложения.

Така всякакви грешки или злоупотреби ще могат да се видят едва след публикуване на поръчката – когато вече ще е твърде късно да бъдат коригирани.

Националната детска болница не е сграда.

Тя трябва да бъде съвременна концепция за детското здравеопазване, базирана на:

- компетентно управление на сложен инфраструктурен проект;

- диалог с педиатричната общност и родителите;

- реформи, гарантиращи достъп на всяко българско дете до качествена медицинска грижа.

Днес обаче фокусът е изместен – всичко се свежда до построяването на сградата.

Отказът от вече поети ангажименти и влошаващият се диалог с институциите направиха нашата работа невъзможна.

Остават без отговор ключови въпроси:

- Ще бъде ли болницата търговско дружество?

- Как ще се осигури устойчивото ѝ финансиране?

- Как ще бъдат привлечени и запазени педиатрите и сестрите, без това да разруши съществуващите детски клиники?

- Ще има ли изобщо реформа на детското здравеопазване, или ще съберем механично отделения от София в нова сграда?

Няма диалог с екипите на детските клиники. Няма реален процес на обсъждане.

Няма гаранция, че ще бъде създадена истинска детска болница.

Като лекари, професионалисти и граждански активисти, посветили доброволно времето си на Обществения съвет през последните две години и половина, за нас компромис с тази цел е недопустим.

Какво постигна Общественият съвет:

- Осигури публичен достъп до аналитичните доклади на международния консорциум IDOM.

- Допринесе за решение на Народното събрание от 14 февруари 2024 г., което задължи МЗ да отчита напредъка по проекта всеки месец.

- Стимулира експертни обсъждания с педиатри от цялата страна.

- Изведе като приоритет кадровата криза, инфраструктурата и транспортната свързаност на бъдещата болница.

Отчетите за нашата работа можете да намерите тук.

По един или друг начин, ще продължим да работим за най-добрата Национална детска болница за всяко дете в България.