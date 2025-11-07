ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОЧАКВАЙТЕ: Проф. д-р Калоян Давидов отговаря на вашите въпроси за мъжкото здраве

2360
Проф. д-р Калоян Давидов

Новият епизод на здравния подкаст на „24 часа“ - „Докторе, кажи“ ще бъде излъчен на 10 ноември 2025 с гост проф. д-р Калоян Давидов.

Гледайте новия епизод в:

Темата засяга милиони мъже по света и у нас: проблемите на простата, доброкачественото ѝ увеличение и рака – заболяване, което е водещо онкологично предизвикателство за мъжете. Гост е човекът, който стои в основата на промяната в съвременната урология у нас - проф. д-р Калоян Давидов, началник на простатния център и клиниката по урология в УМБАЛ „Софиямед".

Той е първият български хирург, оперирал простатата с лазер, сертифициран за работа с роботизираната система „Да Винчи“ и първият наш уролог, посочен за обучаващ хирург в програмата на производителя. Зад гърба си има над 1000 роботизирани операции при рак на простатата и тежки урологични заболявания. Специализациите му в Япония, Англия и Гърция го нареждат сред най-подготвените специалисти в региона, а днес той обучава следващото поколение уролози.

Какво още предстои в епизода?

  • Как се избира между лъчетерапия и роботизирана хирургия?
  • Какво е съвременната фюжън биопсия и защо заменя болезнения стар метод?
  • Кои са най-големите грешки на българските мъже?
  • Защо информираният пациент е по-здрав и по-защитен?

Очаквайте на 10.11.2025 г. целия епизод на „Докторе, кажи“ – разговор, който може да спаси живот. 

Още здравни новини вижте тук
Проф. д-р Калоян Давидов
