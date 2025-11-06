България е на нивото на Франция и Германия по успеваемост на инвитро процедури

България осигурява много добри условия за лечение на пациенти с репродуктивни проблеми, казва доц. д-р Мария Юнакова, репродуктивен специалист и председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Асоциацията започна информационна кампания за повишаване на информираността на българската общественост за много високото качество на прилаганите асистирани репродуктивни техники у нас.

Двойките с репродуктивни проблеми се увеличават не само в България, това е световна тенденция, особено характерна е за страните от Европейския съюз. „Те се увеличават основно за сметка на напредващата репродуктивна възраст. Като тук говорим за напредваща възраст и на жените, и вече и на мъжете", обясни специалистът.

Доц. Юнакова подчерта, че напредващата бащина възраст също започва да бъде проблем, който затруднява репродукцията. „В европейските страни между 2% и 9% от заченатите бебета са след прилагане на асистирани репродуктивни технологии. За България тази цифра е около 6-6,5% през последните десетина години", добави тя пред БГНЕС.

Успеваемостта на инвитро процедурите у нас е на много високо ниво.

„Мога с гордост да заявя, че успеваемостта на процедурите в България е сравнима и даже по-висока в сравнение с голяма част от страните в ЕС. Тя е от порядъка на 26-27% средна успеваемост, независимо от възрастта на жените. В по-голямата част от страните от ЕС, във водещи в репродуктивната медицина страни като Белгия, Германия, Франция е също в този порядък", подчерта доц. Юнакова.

Тези добри резултати не са случайни

„Асистираните репродуктивни технологии в България се провеждат в съответствие с европейските нормативни документи, които ние сме транспонирали в нашето законодателство. Те изискват изключително добра сертификация и квалификация на специалистите - репродуктивни специалисти и ембриолози, както и оборудване на лабораториите с най-съвременната техника", обясни доц. Юнакова.

Българските пациенти имат достъп до всички съвременни репродуктивни техники в ембриологичната лаборатория, които именно им гарантират тези сравними с водещите страни резултати в асистираната репродукция.

От гледна точка на финансирането на инвитро процедурите, българските пациенти са изключително привилегировани. „Достъпът до публично финансиране в България е един от най-добрите в Европа. Пациентите с медицински индикации за извършване на асистирана репродукция имат право на 4 опита инвитро. Достъпът до тях е много лесен. В рамките на месец-два е разглеждането на документите, и 3 месеца максимум до стартирането на самата инвитро процедура", разказа доц. Юнакова.

Центърът по асистирана репродукция, който е органът, финансиращ с публични средства процедурите, разглежда бързо документацията.

„Над 99% от кандидатстващите пациенти биват одобрени и съответно това е един много, много облекчен и добър достъп за нашите пациенти до лечение", добави председателят на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

В близко бъдеще се очаква да се постигне съгласие за допълнително финансиране на дейностите с използването на донорски яйцеклетки. „Инвитро процедурите, които изискват използването на донорски яйцеклетки, са скъпоструващи. Предвид нарастващата репродуктивна възраст на жените все по-често се налага тяхното използване", каза доц. Юнакова.

Водят се и разговори за публичното подпомагане на съхранението на фертилитета при жените, доколкото те отлагат раждането и за тях е важно да замразят собствени яйцеклетки, преди да навлязат в по-напреднала репродуктивна възраст.