Кое е вярното: банелите, спането по корем, травмите, големината на гърдите допринасят за рак?

Нито едно, това са част от най-големите заблуди, доказва науката

Най-често задаваните въпроси от пациенти към гръдния хирург д-р Славяна Ушева от УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”, са свързани с причините за туморите на млечната жлеза. След мисълта “Защо точно на мен ми се случва?!” идват предположенията. Допринасят ли за рак сутиените с банели? По-големите гърди по-рискови ли са? Виновни ли са дезодорантите? А травмите в областта на гърдите и спането по корем?

Изненадващо за повечето хора отговорът на всички тези въпроси е “не” въпреки предаваните от уста на уста съвети от болни. И още по-неочаквано хирургът открива и положителна страна в подозренията, защото те карат жените да наблюдават по-внимателно промените в гърдите си и да търсят по-рано консултация с лекар.

Д-р Ушева е сред най-модерно мислещите хирурзи в областта на онкологията и абсолютен противник на махането на цялата гърда “за всеки случай”, когато туморът е открит в ранен стадий и са отхвърлени всички съмнения за агресивност.

Всяка година близо 4000 българки чуват диагнозата, която променя живота им. Ракът на млечната жлеза е тема, която е обрасла в страх, погрешни схващания и остарели митове.

Широко разпространено е мнението, че пълното премахване на гърдата (мастектомия) е по-сигурният и радикален подход, който гарантира по-добри резултати. Много пациентки, водени от ужас, настояват за този тип операция независимо от преценката на онкологичния екип. “Най-често ми казват: Ще ми е по-спокойно да ми махнете всичко, да не остане нещо и болестта да се върне.”

Този мит е разбит от науката още преди десетилетия. Епохалното откритие на проф. Умберто Веронези, базирано на рандомизирани клинични проучвания, доказва, че при ранен стадий на заболяването органосъхраняващата операция и мастектомията имат равностойни показатели на преживяемост. Нещо повече, според най-новите клинични проучвания жените със съхранена гърда имат дори повече години пред себе си и несравнимо по-добро качество на живот. Причината не е само онкологична, свързана е с цялостното благосъстояние на оперираните – по-лесното и бързо възстановяване, подобрено самочувствие и психоемоционален комфорт. Този факт е изключително важен, защото дава на жените право на избор и променя фокуса от радикалност към качество на живот, без да се прави компромис с крайния резултат, обясни по време на среща в рамките на инициатива за превенция д-р Ушева.

Това откритие не взривява ли логиката, по която Анджелина Джоли жертва гърдите си, за да намали вероятността за рака, от който умират нейните майка и леля? Решението на звездата беше коментирано противоречиво, но 10 г. по-късно науката го оправдава. През 2013 г. желанието на актрисата да се подложи на превантивна двустранна мастектомия заради генетична мутация, която повишава риска от рак, предизвика вълна от спорове. Тогава дори медицинската общност беше “разделена на два лагера – едните подкрепяха стратегията, за други беше безсмислено радикална”.

“Десетилетие по-късно науката даде своя категоричен отговор. На един от най-значимите научни форуми в Сан Антонио бяха представени данни от клинично проучване, обхващащо близо 5300 млади онкоболни жени с доказана генетична мутация. Резултатите са еднозначни: оперативната намеса при тези жени подобрява преживяемостта и снижава риска от развитие на карцином в другата гърда. Всъщност ние чак сега се убеждаваме напълно, че тя е имала право.”

Обратът подчертава огромната сила на превантивната медицина и ключовата роля на генетичното тестване за пациентките с висок риск. Той показва как едно смело лично решение може да изпревари времето си и да постави началото на лавинообразно популяризиране на животоспасяваща стратегия, въпреки че не всички я приемат и сега.

Един от големите и опасни митове, с които хирурзите се сблъскват, е страхът, че биопсията ще “разнесе” рака по кръвен път и ще доведе до разсейки. Това убеждение кара много жени да искат направо да се оперират. Д-р Ушева смята, че този страх произтича от неразбирането на самата болест. “Ракът на гърдата не е просто местна “бучка”, той е локалното изражение на системно заболяване. А дебелоиглената биопсия е неоспоримият златен стандарт в диагностиката на съмнителни лезии в гърдата и типизирането на тумора.”

Информацията, която се получава от биопсията - хистологичен вид на тумора и неговите имунохистохимични характеристики - е ключова. Тя позволява на онкологичния комитет да предвиди поведението на раковите клетки и да изготви индивидуализиран план за лечение, който да бъде максимално ефективен за конкретния пациент.

На този етап най-често се появяват въпросите за причините за рака. И след като медицината оневинява сутиените с банели, дезодорантите, травмите и натиска по време на сън, какво кара едни клетки да полудеят и да започнат да се множат безконтролно? Няма ли доза истина? Всичко това не причинява рак, а фокусира вниманието върху гърдите и води до откриване на съществуващ проблем. “Правени са редица проучвания дали алуминиеви частици от дезодорантите се натрупват в лимфните канали, запушват ги и могат да промотират карциногенеза. Доказано е, че не съществува като вариант, също както е доказано, че сутиените с банели не повишава риска, нито по-големите гърди. Абсолютно никаква връзка няма между големината и риска. Както и не съществува статистически достоверна връзка между поставянето на импланти и развитието на карцином. Популярен мит е също, че силен удар, падане или друго нараняване в областта на гърдите може да отключи рак. Травмата сама по себе си не може да предизвика образуването на злокачествени клетки. Инцидентът просто кара човека да обърне внимание на дадена област от тялото си, която до този момент е пренебрегвал. При самоизследване след удара може да напипа “бучка” или да забележи промяна, която вече е съществувала. С други думи, нараняването може да бъде щастие в нещастието - неприятен инцидент, който води до навременно откриване на сериозен проблем”, твърди хирургът.

Ранната диагностика е еквивалент на добра преживяемост и на практика на пълно излекуване - в първи стадий то е 99%. На този фон каква е ролята на самопрегледите? Какво казват експертите за автопалпацията? “Преди повече от 15 години американците се обявиха строго против самопрегледа, защото се установи, че той не е надежден скринингов метод, нито води до снижаване на нивата на обща смъртност. Но въпреки това всяка една жена трябва да познава състоянието на гърдите си и ежемесечно да проследява за наличието на промени или някакви абнормалитети в тях.”

Младите жени с рак на жлезата силно се тревожат дали може да забременят, след като са приключили лечението си. Отговорност на всеки медицински специалист, който се е посветил на това заболяване, е да ги предупредим за възможността за замразяване на яйцеклетки, както и за безопасно забременяване след приключване на терапията, изтъква специалистката.

А как влияе фамилната обремененост? Дали е риск ако идва по линия на бабата по бащина линия, или по майчината? “В предишни наши проучвания смятахме, че има отношение само майчината линия, но не е така. Вече се брои абсолютно всеки родственик от първа или следваща линия, така че всичко се взима предвид. Ние не обръщаме внимание само на фамилна обремененост за карцином на млечната жлеза. Винаги се интересуваме и за карцином на яйчника и други онкологични заболявания, които - както и някои генетични синдроми - се асоциират с повишен риск от развитие на заболяване.”

Хирургът подчертава и безсмислието на убеждението: спирам да ям сладко, за да не храня рака. “В общия смисъл на здравословен начин на живот, да, разбира се, това е хубаво, но няма пряка връзка между консумацията на сладки храни и подхранването на туморните клетки”, смята д-р Ушева.

Има ли нещо извън митовете, което можем да направим, за да намалим риска? В основата е избягването на вредни навици:

l Пушене - известен карциноген, чиято вреда не подлежи на дискусия.

l Наднорменото тегло изключително често се асоциира с повишен риск.

l Липсата на движение - редовната физическа активност според различни литературни данни може да снижи риска с над 30%.

l Консумация на алкохол - доказано повишава вероятността с над 10%, като този риск е кумулативен - вдига се с всяка следваща напитка.

l Нощни смени - нарушават цикъла сън-бодърстване и могат да окажат негативно влияние върху имунитета, който освен от болести ни пази и от рак.

Изводът е ясен. И както казва д-р Ушева, “здравословният начин на живот се явява най-достъпната форма на превенция на рака на гърдата и изобщо на всички злокачествени тумори”.