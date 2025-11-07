Няма ограничение в броя на направленията за специалист, които личният лекар може да издаде на един пациент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високоспециализираните изследвания са безплатни за здравноосигурените, те плащат само символичната потребителска такса

Личният лекар преценява дали даден пациент се нуждае от консултация с лекар специалист, и при необходимост той го изпраща с направление, което може да се използва до 30 календарни дни. Лекарят специалист извършва преглед, назначава лечението и ако са необходими допълнителни изследвания, издава направление и за тях. Той може да извърши преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо джипито да издава ново направление.

Как се извършват медико-диагностичните изследвания?

При деца:

Всички лични лекари могат да насочват неограничено деца до 18 г. за консултация от лекар със специалност “Педиатрия”, “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и фтизиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология” и “Детска хирургия” – еднократно за всяко остро състояние.

За лица над 18 г. личният лекар разполага с:

1. Медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение;

2. Медицински направления за високоспециализирани дейности, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурени лица;

3. Високоспециализирани медицински дейности от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”;

4. Направления за медико-диагностични дейности.

Къде може да направите изследванията?

Изследванията се извършват в лечебно заведение - лаборатория, сключила договор с НЗОК, на територията на цялата страна. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

Трябва ли да си запазим предварително час за преглед?

Лекарят специалист е длъжен да постави на видно място своя работен график с посочени часове за прием и телефон за контакт.

На колко направления за един специалист имаме право на година?

Няма ограничение на броя на направленията, които могат да се издадат на едно здравноосигурено лице за календарната година.

През какъв период могат да бъдат издавани?

Направленията се издават по преценка на лекаря в зависимост от здравословното състояние на пациента. Не е необходимо да издава ново направление към лекар със същата специалност, към когото вече е издал направление, преди изтичане на срока на първоначалното направление. Лекарят специалист извършва вторични прегледи до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът, извършил първичния преглед, преценява броя на необходимите вторични прегледи.

По преценка и при необходимост личният лекар би могъл да издаде направление към специалист със същата специалност.

Може ли eдновременно да се издадат няколко направления за различни специалисти?

Личният лекар може да издаде няколко направления за консултация или съвместно лечение към различни специалисти.

Може ли лекар специалист да издаде направление за друг специалист?

Лекарите специалисти също могат да издават направления за консултация с друг специалист.

Може ли специалист да ни изпрати в болница?

Да, лекарят специалист след преглед и по своя преценка може да ни насочи за хоспитализация в болнично заведение с направление (бл. МЗ-НЗОК № 7).

Възможно ли е в периода на направлението за хоспитализация да се издаде направление за специалист?

Да, лекарят преценява дали са необходими консултации и какви. В тези случай пациентът не следва да е хоспитализиран.

Може ли лекар специалист да ни издаде болничен? За какъв период?

При временна нетрудоспособност лекарят специалист може да издаде съответния болничен лист.

Заплаща ли се прегледът при него?

Здравноосигуреното лице (ЗОЛ ) не заплаща за извършения преглед, ако има издадено направление (бл. МЗ-НЗОК № 3). Пациентът заплаща потребителска такса за посещение, която в момента е в размер на 2,90 лв.

Ако се налага ЯМР, кой ни изпраща на това изследване?

ЯМР е високоспециализирано образно изследване, което се назначава от лекар специалист по необходимост за диагностика или за проследяване на заболяване. Пациентът заплаща потребителска такса, както и контрастното вещество, ако е необходимо за по-добра диагностика.

Как избираме къде да ни направят ЯМР?

Въпрос на личен избор. На сайта на НЗОК са публикувани всички лечебни заведения в страната, които имат договор с НЗОК за изпълнение на ЯМР.

Кой разчита резултатите от тази диагностика?

Лекар със специалност “Образна диагностика” разчита резултатите, които се предоставят от лечебното заведение след извършване на изследването.

Кой разчита резултатите от рентген и скенер?

В зависимост от това дали изследването е специализирано, или високоспециализирано (според изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването високоспециализираните изследвания се извършват от специалисти с по-висока квалификация и чрез различна специализирана апаратура), направление може да издаде лекар специалист, а в определени случаи - и личният лекар. Извършването и разчитането на резултатите се извършва от лекаря специалист по образна диагностика.

