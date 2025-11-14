„Твоето здраве е твоя отговорност" е мотото на ежегодната кампания за профилактика на рака на простатата, организирана с подкрепата на Българското онкологично научно дружество, Българското урологично дружество и Astellas Pharma.

„Тествай се днес", „Твърдо за тест", „Дръж се есТЕСТвено! Тествай се". Това бяха част от плакатите, които участниците в първия в историята на България ПроТЕСТ „Твоето здраве е твоя отговорност" носеха със себе си. Събитието се проведе пред НДК, а участниците - над 50 на брой, се снимаха с изкуствени мустаци. Сред тях бе и тв и радио водещият Митко Павлов.

Именно мустаците са символа на Movember - месец, посветен на повишаването на осведомеността за рака на простатата. “Този месец ни напомня на нас, мъжете, да се погрижим за здравето си. Ракът на простатата е напълно лечим, ако бъде хванат навреме”, каза Митко Павлов. „Ако неуморно обръщаме внимание, че профилактиката и ранното диагностициране може да спаси живот, то реално помагаме да се спаси живот! Ето защо за мен беше съвсем логично да се включа в кампанията и в случая приемам нещата и лично.“, сподели Митко Павлов.

Митко Павлов е сред лицата на кампанията

Организаторите представиха събитието не ПРОТИВ, а ЗА мъжкото здраве. ЗА един тест, който има ключова роля при профилактиката на най-често срещания рак сред мъжете.

Тази година „Твоето здраве е твоя отговорност“ дебело подчертава важността на този бърз кръвен тест на простата - специфичният антиген или PSA тестът. Той се препоръчва на мъжете на и над 50 години, но дори и по-младите е добре да се тестват, особено ако има наследствена обремененост.

Проф. д-р Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, посочи, че е най-добре болестта да бъде хваната съвсем рано, защото в най-ранните стадии има възможност за лечение, което е минимално травматично и запазва мъжката активност. Той сподели, че съвременните методи за лечение на ранния рак на простатата включват два основни локални метода. Единият е хирургична интервенция, която вече е съвсем суфистицирана - с робот, минимален разрез, минава се през пъпа и заздравява бързо. Дудов добави, че след операция човек е вкъщи най-късно на следващия ден. А другият метод е за мъже в по-достойна възраст - лъчевият метод и то с локални източници, които се слагат около простатата и на практика за 5-6 минути пациентът е излекуван.

Проф. д-р Асен Дудов и д-р Норман Гуглев

Проф. д-р Дудов сподели наблюденията си, че през последните години жените са се научили да изследват профилактично млечните си жлези и да ходят по-редовно на гинеколог, но мъжете, най-често от суета или забързани в ежедневието, не правят своя профилактичен тест. Затова ги призова да отделят тези 2 минути в годината за себе си, за да си направят PSA тест, за да са спокойни и ако има нещо, то да бъде радикално излекувано навреме.

Д-р Норман Гуглев, представител от Astellas Pharma, припомни, че кампанията „Твоето здраве е твоя отговорност“ се провежда за девета поредна година. Благодари на подкрепилите я и добави, че в резултат на инициативата все повече мъже се тестват профилактично. В края на речта му и НДК светна в синьо в чест на кампанията и месеца за мъжко здраве.