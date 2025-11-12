5 часа бързо ходене седмично държат далеч рака

Редовната физическа активност намалява риска от онкологични заболявания на храносмилателната система

Че заседналият начин на живот и наднормените килограми имат отношение към увеличаващите се случаи на рак, се знае отдавна, но американски учени сега успяха да докажат и колко физическа активност може да предотврати това.

Изследователи от Харвардския университет са комбинирали данни от три големи проучвания в Америка, в които са участвали 231 067 души. В продължение на 32 г. те са били подлагани на периодични медицински прегледи и са отговаряли на анкети за начина си на живот. Питани са с какво се хранят и как прекарват свободното си време. Дали бягат, карат колело, плуват, играят тенис, или пък извършват някакви други физически активности като работа на открито или разходки. В средата на проучването е била добавена информация и за вдигането на тежести и ежедневното изкачване на стълби заради данни от други изследвания, че подобен тип упражнения също могат да помогнат.

Макар всички доброволци да са били без анамнеза за онкологични или сърдечни заболявания в началото на тестовете, в края им 6358 вече са диагностицирани с рак, като 3791 не са успели да го преборят и са умрели. Анализирайки подаваните от тях сведения за начин на живот и докладите от медицинските им прегледи, учените са стигнали до извода, че те са имали по-ниски нива на физическа активност. Открили са също, че по-активните хора на възраст от 40 до 75 г. са успели да запазят по-добре здравето си. Даже са успели да установят и колко движение е необходимо, за да се предпази човек от онкологично заболяване.

Според тях дори само пет часа активно ходене или два часа бягане седмично могат да

намалят риска от развитие на смъртоносни ракови заболявания

на храносмилателната система, включително червата, черния дроб и панкреаса. Още по-обнадеждаващи са прогнозите, ако ускорявате сърдечната си честота за 17 часа. А най-оптимистични са те при хора, които отделят над 50 часа седмично за физическа активност.

Американските изследователи отбелязват, че постоянството е ключов фактор не само за предотвратяване на рака, но и за намаляване на шансовете за неговото разпространение в тялото. Затова е добре хората да са активни през целия си живот или най-малко 30 години.

“Физическата активност може да има систематични противоракови ефекти, като например подобряване на инсулиновата чувствителност, намаляване на възпалението и засилване на имунната функция”, обясни доктор Иуен Джанг, ръководител на изследователския екип.

По думите му тя може да помогне и на храносмилането,

намалявайки времето, през което потенциалните токсини прекарват в контакт със стените на червата,

свеждайки до минимум риска от замърсяване. Също така се смята, че редовните упражнения са в състояние да предизвикат освобождаването на химикали в кръвта, които помагат на имунната система да ловува и унищожава раковите клетки. Те намаляват и нивата на възпалителни протеини в тялото, за които е известно, че подхранват развитието на тумори.

Коментирайки проучването на колегите си от Харвард, австралийски учени от Университета в Сидни заявиха, че то е поредно доказателство за нарастващата необходимост от прилагане на холистичен подход в борбата с раковите заболявания. Световната здравна организация вече предупреди, че очаква броят на страдащите от тях да се увеличи със 77% през следващите 25 години и около 35 млн. души годишно да се сблъскват с тежката диагноза. Прогнозите са, че най-засегнати ще бъдат живеещите в страни с ниски и средни доходи не само заради по-трудния достъп до ранно диагностициране и навременно лечение в тях, но и заради качеството на живот. Редица проучвания са установили, че бедните хора често се хранят с евтини, нездравословни храни, отдават се на пороци като пушене и пиене и въобще не спортуват, което увеличава риска от рак.

“Правителствените, социалните и здравните системи трябва да възприемат холистичен подход към човешкото здраве. Не само да лекуват болни, а

да насърчават и подпомагат здравословния начин на живот,

предоставяйки достъпни възможности за спорт като безплатни съоръжения и програми за упражнения. Така ще подкрепят хората да увеличат физическата си активност и да изпитат ползите от това върху тялото си”, казват учените.

Те смятат, че и някои официлни препоръки се нуждаят от актуализация. Например съветите на британското здравеопазване за хора на възраст от 19 до 64 г. са за два часа и половина физическа активност с умерена интензивност седмично, което е наполовина от времето, за което американските изследователи са открили, че води до намаляване на риска от онкологични заболявания. Според тях особено

младите хора трябва да бъдат насърчавани да спортуват повече и редовно,

тъй като съществува тенденция за увеличаване на случаите на рак сред тях. Болните под 50-годишна възраст в световен мащаб са се удвоили след 1992 г., което кара някои изследователи да сравняват случващото се с епидемия. И макар да признават, че това вероятно се дължи и на подобряващата се диагностика, все пак те предупреждават, че новите поколения трябва да бъдат по-отговорни към телата си, защото са подложени на прекалено много вредни фактори като стрес, лош въздух и свърхпреработени храни.