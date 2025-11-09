Д-р Масларски: Постоянният стрес променя психиката на децата, имунитета и навиците

„Заради новите технологии се промени начинът на живот и на игра – децата са все по-изолирани, не общуват с връстници и стресът оказва влияние върху здравето им.

Стресът по принцип е полезен – това е необходима реакция на организма. Лош е постоянният стрес, така нареченият дистрес, който променя психиката на детето, имунитета, навиците и режима, и това води до сериозни последици". Това коментира в предаването „Събуди се" по Нова педиатърът д-р Пламен Масларски.

Децата копират модела на поведение на родителите си и техния дневен режим – лягат си късно, не си доспиват, прекарват повече време вкъщи. Това е една от сферите, в които трябва да се работи, обясни д-р Масларски.

Все повече стават и децата, които отиват на лекар с физически оплаквания, но всъщност става дума за стрес.

„Диагнозата и поведението са много по-сложни, отколкото при едно рутинно заболяване. Винаги първо разглеждаме лошия вариант и на базата на изследвания отхвърляме или потвърждаваме наличието на физически проблем. По данни на германските семейни лекари, около 23% от диагнозите, които вписват, са така наречената психосоматика. Това означава, че човек е физически здрав, но при даден психически проблем има „таргетен орган", който реагира – например детето го боли корем, глава, чувства се неспокойно. Диагнозата се поставя трудно и след като се отхвърли физическият проблем, съветваме родителите да се обърнат към клиничен психолог, педагог или да намерят подходящи занимания за детето. Този процес е бавен и труден, но, за съжаление, все по-често срещан", обясни педиатърът.

Той съветва родителите да слагат децата си да спят към 20:00-21:00 часа, без електронни устройства.