Идва най-лошият грип от десетилетие заради мутирал летен вирус

Англия се готви за тежък грип, пусна SOS за масова ваксинация



Британското здравеопазване пусна SOS призив за масова ваксинация срещу грип, тъй като водещи експерти смятат, че грипният сезон тази година ще е един от най-тежките от десетилетие.

Причината са мутации на грипния вирус през лятото, които вече са довели до тежко положение в Австралия и Япония, където хората са призовани да носят маски, а някои училища са затворени.

“Не сме виждали подобен вирус

от известно време. Динамиката на заразяване е необичайна. Това абсолютно ме тревожи. Не се паникьосвам, но се притеснявам”, казва пред Би Би Си проф. Никола Луис, директор на Световния център за грип в Института “Франсис Крик”. Учените проследяват еволюцията на грипните вируси всяка година, защото те мутират постоянно и се налага ваксините да се актуализират. През повечето време става въпрос за малки промени, но това лято те са се сблъскали със значителни.

“Седем мутации се появиха в щам на сезонен грип H3N2 и това доведе до бързо нарастване на съобщения за мутирал вирус”, казва проф. Дерек Смит, директор на Центъра за еволюция на патогени в университета в Кеймбридж. По думите му това се е случило необичайно извън грипния сезон, в разгара на лятото в Северното полукълбо.

“Почти е сигурно, че той ще плъзне по света. Така че от тази гледна точка грипът ще дойде много бързо”, предупреждава проф. Смит. Все още се проучва какво точно правят откритите мутации, но те вероятно помагат на вируса да избегне част от имунитета, който сме изградили през годините чрез заразяване или ваксинация. Освен това, когато се разпространява по-лесно, няма нужда да чака по-благоприятни зимни условия, когато прекарваме повече време на закрито, с много хора и при затворени прозорци. Затова грипният сезон в Япония и Австралия например е започнал по-рано и е по-тежък в сравнение с предишни години.

“Много е вероятно да е така и в други страни и това да се случи съвсем скоро. Всъщност ние вече сме навлезли в него. Има индикации, че това може да е един от най-лошите грипни сезони, които сме виждали през последните 10 г.”, обяснява Кристоф Фрейзър от Института за пандемични науки към Оксфордския университет.

Той допълва, че в типичен грипен сезон

един на всеки петима се заразява,

но тази година може да са повече. Така е било в Австралия, въпреки че там не е имало същата мутация на H3N2, която британските здравни служби са регистрирали. Те смятат, че тя ще е по-тежка, особено за възрастните и по тази причина предприемат масова ваксинация.

Само през новата седмица са обявени 2,4 млн. слота за ваксинация в британските здравни служби, а общо 13 млн. ваксини са доставени. За инжекция са поканени хора над 65 г., страдащи от отслабена имунна система и бременните жени. Мобилни екипи тръгват и в английските училища. Те поставят в носа на децата ваксина срещу грип.

Макар тя да е била разработена преди последните мутации на вируса, експертите казват, че все пак ще помогне на хората да се справят с евентуално заразяване, защото задейства организма да произвежда антитела. “По-добре е известна защита, отколкото никаква защита, но тази година вероятно ще бъде една от тези, в които тя ще е по-малко”, каза проф. Фрейзър.

Лекарите в Англия също са получили инструкции да прилагат ранно антивирусно лечение, за да намалят риска от усложнения от грип.

2/3 от заявените 580 хиляди ваксини у нас тази година са за хората над 65 г.

580 хиляди ваксини против грип са заявени тази есен в България. От тях 407 хиляди са за хората над 65 г., което е със 100 хил. повече спрямо получените през миналата година. Това сочат данни на Изпълнителната агенция по лекарствата и здравното министерство.

Имунизацията по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години е безплатна. Останалите количества ваксини ще бъдат за свободна продажба в аптечната мрежа.

С 5 хиляди повече са и детските назални ваксини, от които тази година са заявени 15 хил. дози. Безплатни са те за най-малките - бебетата до 6 месеца. Здравното министерство обмисля и по-големите деца да бъдат включени в програмата, но още не е решено до каква възраст ще се полагат безплатните ваксини - дали до 6, или до 11 години. Очакванията са процедурата за промяна на програмата да отнеме между 1 и 3 г.

Ваксинацията срещу сезонен грип е препоръчителна за всички над 6-месечна възраст. Особено важна е при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, членовете на семейства, в които има хора с повишен риск от усложнения след заболяване от грип заради имуносупресивни състояния или трансплантации. Препоръчва се и за медиците, както и за транспортните работници, военните и полицаите, защото работят в среда с повишен риск от заразяване. Поставянето на ваксина може да стане през целия епидемичен сезон.

Преди дни имунологът проф. Тодор Кантарджиев увери, че грипът все още не е особено развит и не е късно за ваксинация. Освен това според доклада на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм заразените с коронавирус в Европа били намалели през последните дни. Така било и в България по данни на Националния център по заразни и паразитни болести за изминалата седмица, коментира проф. Кантарджиев.

Не се очертавали и епидемични катастрофи. Въпреки че първите взривове и доказване на различни грипни вируси са през ноември, декември е периодът на епидемично разпространение. Пикът на заболяването обикновено бил в края на януари и през февруари, когато има най-много болни, обясни имунологът.

В момента имало голямо разнообразие от различни вируси, причиняващи хрема, кашлица и висока температура. “Това са вируси с по-дълъг инкубационен период от грипа. Инфекцията се развива по-бавно и могат да се вземат мерки както срещу болките в гърлото, така и с антиоксиданти и умерени количества витамини, за да се подпомогне по-бързото преминаване на инфекцията”, посъветва проф. Кантарджиев.