Родените през 2025 г. бебета - първите със задължителна ваксина срещу варицела

Ваксината срещу варицела става задължителна за родените през 2025 г. бебета. Те да са първите, предвиждат промени в наредбата за ваксинациите, публикувани за обществено обсъждане. Ще им се слага след навършване на годинка.

Тази есен стана ясно, че ваксината влиза в задължителния имунизационен календар. Схемата на прилагане ще е двудозова, като първият прием ще е на 12-15-месечна възраст. Реимунизацията ще се прави на 4-годишна възраст, пише в проекта.

Ако дете заболее от варицела след първата доза, няма да се прилага втората. Заболяването е сред най-заразните, предавани по въздушнокапков път, като се свята, че при близък контакт вероятността за предаване е близо 90%. Прекарването й силно отслабва имунитета и прави организма уязвим за други инфекции. И досега имаше ваксина, но по желание и срещу заплащане. След промените става безплатна.