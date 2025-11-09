Ракът на дебелото черво преживява момент на т.нар. "голям взрив"

Точно както Вселената е започнала да се разширява с колосална експлозия, ракът на дебелото черво също преживява момент на т.нар. "голям взрив" - ключово събитие, което определя как туморът ще се развива и разпространява, пише "Сайънс дейли", позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър джинетикс".

Авторите на настоящото изследване са установили, че решаващ етап е способността на раковите клетки да се скрият от имунната система - процес, известен като "имунно бягство". В този момент туморните клетки нарушават работата на гените, които позволяват на имунната система да ги разпознава и унищожава. Когато това се случи, способността на рака да се маскира, докато расте, остава до голяма степен непроменена, предава БТА.

Някои тумори буквално се раждат "лоши", като тяхното поведение спрямо имунната система се определя много рано, обяснява проф. Тревър Греъм от Лондонския институт за изследване на рака. По думите му, ако се въздейства върху тумора на този ранен етап, шансовете за успех на имунотерапията значително се увеличават.

Според изследователите откритието ще помогне на лекарите да прогнозират кои пациенти с рак на дебелото черво ще реагират по-добре на имунотерапия или противоракови ваксини. Понастоящем около 15 процента от диагностицираните с това заболяване реагират добре на подобни методи на лечение, но за по-голямата част от тях те са неефективни.

Учените се надяват, че изследването им ще помогне за създаването на персонализирано лечение, при което терапията е съобразена с индивидуалните характеристики на тумора на всеки пациент.