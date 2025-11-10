Учени: Лъчетерапията не повишава процента на преживяемост при жени с рак на гърдата

Лъчетерапията е стандартен метод за лечение на рак на гърдата още от началото на XX век, ново международно изследване показва, че тя не води до съществено подобрение на преживяемостта при жени с ранна форма на заболяването, които са в среден риск.

Голямо международно проучване в напреднал етап проследява в продължение на 10 години над 1600 пациентки с рак на гърдата, които са претърпели мастектомия, операция на лимфни възли и системна терапия, включително химиотерапия, съобщи „Евронюз".

Изследователите установяват, че жените с „междинен риск" от рецидив – определен като стадий II на рака с един до три засегнати лимфни възела или агресивни тумори без лимфно ангажиране – имат почти идентични нива на преживяемост, независимо дали са подложени на лъчетерапия на гръдната стена или не.

След среден период на проследяване от 9,6 години резултатите показват преживяемост от 81,4% при пациентките, получили лъчетерапия, и 81,9% при тези без такава. Общо 29 пациентки са съобщили за повторна поява на заболяването – девет (1,1%) в групата с лъчетерапия и двадесет (2,5%) в групата без облъчване.

„Тези резултати могат да позволят на пациентите да избегнат ненужно лечение, като по този начин се осигури по-ефективно и целесъобразно използване на здравните ресурси", заяви Джон Симпсън, ръководител на британска правителствена група, която оценява клинични изпитвания.

Резултатите от изследването бяха публикувани в престижното медицинско списание New England Journal of Medicine. В него участват пациенти от Обединеното кралство, седем държави от континентална Европа, Израел и Турция.

Авторите на изследването посочват, че резултатите поставят под въпрос досегашното схващане, че лъчетерапията трябва да остане ключов елемент от лечението след мастектомия. Вместо това те потвърждават тенденцията за отдръпване от лъчевото лечение при пациенти с по-нисък риск.

Те отбелязват също, че смъртността от рак на гърдата е спаднала значително от началото на изследването насам, а напредъкът в системното лечение на рака е довел до по-високи нива на преживяемост.

Прогнозите за тази година показват, че смъртността от рак на гърдата в Европа ще намалее във всички възрастови групи, с изключение на жените над 80 години, при които спадът се очаква само в Обединеното кралство и Испания.

Лъчетерапията вече постепенно губи статута си на стандартен метод при пациентите с нисък риск, а новите данни внасят яснота и по отношение на жените със среден риск от рецидив.

Лъчетерапията е свързана със сериозни странични ефекти, част от които могат да се проявят месеци или дори години след приключване на лечението.

Краткосрочните странични ефекти включват косопад, чувствителност, подуване и кожни раздразнения, наподобяващи слънчево изгаряне. В редки случаи може да настъпи възпаление на белите дробове, както и увреждане на нервите в областта на раменете и ръцете, водещо до изтръпване, болка и слабост.

Д-р Николa Ръсел, един от авторите на изследването и специалист по лъчелечение в Нидерландския онкологичен институт, подчертава, че избягването на тези странични ефекти може да улесни възстановяването на пациентките:

„Избягването на ненужно облъчване ще намали натоварването от лечението и, например, ще предотврати неблагоприятните последици за реконструкцията на гърдата при жените след мастектомия", казва Ръсел, съобщава БГНЕС.