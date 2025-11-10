Проф. Ива Христова: През зимния сезон ще доминира грипът от тип А

Грипът тепърва събира сили, за да се засили през декември. Това обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" проф. Ива Христова - директор на Национален център по заразни и паразитни болести.

"Ваксинацията е най-силното оръжие в борбата срещу разпространението на ваксинопредотвратимо заболяване, каквото е грипът - посочи още Христова. - Ваксинацията изигра огромна роля. Тази година всъщност имаше повече закупени ваксини със 100 хиляди, спрямо миналата година и това оказва влияние. От началото на сезона, нивата на грип и остри респираторни заболявания са под тези от миналата година", каза проф. Ива Христова.

Според думите на проф. Христова през зимния сезон ще доминира грипът от тип А: "Като интензитет очакваме да е като миналата година. В никакъв случай не е по-силен и нещо по-различно. Като тип винаги АН1N1, т.е. пандемичният щам, доминира. Към момента за нашата страна обаче почти изравнени с бройките (заболелите - бел. ред.) с АH3N2. Тип А категорично. Тип Б ще наблюдаваме към края на така епидемичната вълна."

Проф. Христова подчерта, че назалните ваксини за деца са подходящи за деца над 2 години, докато инжекционните могат да защитят и най-малките, тъй като се поставят от 6-месечна възраст.

"Аз първо искам да кажа, че за децата са показани не само инхалаторните ваксини, които очевидно не стигнаха, но и инжекционните. Ако е за възрастни, трябва да се прецизира. И второ, когато се слага за пръв път, трябват две дози. Инжекционните са изпитани за деца над 6 месеца. Докато инхалаторните са за деца над 2 години. Но първата среща с вируса, особено за деца в ясленска възраст, става именно преди втората година. Така че трябва да се има предвид, че инжекционните могат да се прилагат."

"Ваксината се доказва, интерес има и за мен това е важно", подчерта проф. Христова.