Онколог за рака на простатата: Страхът идва не от прегледа, а от диагнозата

"Стандартно урологът поставя диагнозата, мъжете, уви, се срещнат с него късно, когато вече има симптоматика, ракът на простатата е тих", коментира в "Тази сутрин" по бТВ д-р Любов Симеонова - онколог в УМБАЛ "Св. Екатерина".

"Ракът може много години да се развива, 2 или 5 например, мъжете не осъзнават кога се е превърнало в онкологично заболяване", посочи тя.

За българския календар на профилактичните прегледи д-р Симеонова посочи, че "нямаме адекватен скрининг, както са останалите онкозаболявания, така и на рака на простатата, нашите лични лекари могат безплатно по здравна каса да пуснат изследване на антигени, но ние трябва да сме инициаторите на това".

"След 50-годишна възраст един път в годината е достатъчно, например през ноември, така лесно човек може да го запомни".

"Смятам, че страхът е от диагнозата, не от прегледа, страхът е какво следва след това, а ако се хване по-рано, то е напълно лечимо, вече и самите усложнения от лечението са минимални", коментира още тя.

"Наследствеността е важна, ако имате поне двама роднини с рак на простатата, започва проследяването по-рано - около 45-годишна възраст", допълни онколожката.

За статистиката, че 1 от 7 мъже има рак на простатата тя уточни, че тя важи и за България, тъй като той е втория по честота сред мъжете.

"Когато говорим за пациенти над 80-годишна възраст, при някои протича по-леко, дори на някои не се налага лечение", обясни д-р Симеонова.

Тя обясни още, че "имаме нови хормонални лечения, химиотерапията се изместена, но имаме нови андрогенни блокери - не говорим само за страни по света, говорим и за България".

За това по-безстрашни ли са вече българските мъже, когато става дума за преглед, тя обясни: "Кампаниите при жените увеличават прегледите, при мъжете не виждам обаче тази тенденция, те още се притесняват".