Канада изгуби статута си на страна, която е ликвидирала едра шарка

Канада изгуби статута си на страна, където едрата шарка е ликвидирана, тъй като не успява да овладее епидемия, избухнала преди година, съобщи днес националната служба за обществено здравеопазване, цитирана от Ройтерс и БТА.

Миналият месец здравните експерти прогнозираха, че Панамериканската здравна организация (ПАЗО) ще отнеме този статут на страната, с който тя се ползваше близо 30 години.

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили в девет от десетте провинции и в една северна територия.

„Въпреки че разпространението на вируса напоследък е забавило темпа си, епидемията продължава вече над 12 месеца, предимно в общностите с недостатъчен брой ваксинирани хора", се казва в изявление на агенцията.

„ПАЗО уведоми канадската служба за здравеопазване, че тя вече не притежава статут на страна, в която е елиминиран вирусът", добави още канадската агенция, като посочи, че ще се фокусират върху ваксинирането на повече хора, укрепване на обмена на данни и прилагане на по-добри методи за наблюдение.

Здравните експерти казват, че спадащите нива на ваксинация в някои части на страната са причина за потенциално нарастване на брой заболявания, които могат да се предотвратяват с ваксини, като този спад е породен от нарастващия скептицизъм и недоверие на населението към ваксините след пандемията от COVID-19, припомня Ройтерс.

Офисът на федералния министър на здравеопазването Марджори Мишел отказа коментар.