ДНК тест помага при определяне на медикаменти за пациенти с депресия или тревожност

ДНК тест може да помогне при определяне на медикаменти за пациенти с депресия или тревожност, сочи проучване, публикувано в „Сайънс Дейли".

Депресията и тревожността са най-разпространените психични разстройства в света. Около 300 милиона души живеят с депресия, а тревожността засяга приблизително 301 милиона души, което представлява близо 8% от световното население, пише БТА.

За много хора намирането на подходящото лечение обаче е бавен и труден процес. Когато пациентите потърсят помощ за първи път, лекарствата, които им се предписват, често не действат. Всъщност при половината от хората, лекувани за депресия или тревожност, първоначално изписаните медикаменти имат малка или никаква ефективност. Това ги принуждава да изпробват множество лекарства в продължение на седмици или месеци, преди да намерят облекчение.

Екип от учени от Германия, Швеция и Дания вярва, че може би е намерил решение. Те разработват генетичен подход, който може да помогне на лекарите да предвидят кои антидепресанти или лекарства против тревожност ще бъдат ефективни за конкретен пациент.

Методът използва т. нар. полигенен рейтинг на риска (PRS), който анализира ДНК на пациента, за да оцени как генетичните му вариации могат да повлияят на отговора към дадено лекарство. С един генетичен тест учените могат да прогнозират кои медикаменти най-вероятно ще помогнат.

Въпреки че досега техниката е тествана само върху база данни от генетични изследвания, а не директно върху пациенти, резултатите са обнадеждаващи.

Водещият автор на проучването, Фредерик Ос от департамента по психология и социални науки на шведския университет Mittuniversitetet, се надява изследването скоро да премине към клинични проучвания.

„Вярваме, че тази технология може да се използва за разработване на по-целенасочени тестове. Дългосрочната ни цел е да създадем тест, с който лекарите да могат да изберат правилния медикамент, като се вземат предвид генетичните особености на пациента," казва Ос. „Интересуваме се и от биомаркерите. Надявам се в бъдеще да имаме евтин и ефективен тест, който ще позволи много по-бързо облекчение за пациентите," допълва той.