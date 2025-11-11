Медицинските специалисти в училищата нямат право да издават бележки за отсъствие, тъй като това се извършва от общопрактикуващия лекар, напомнят от дирекция „Социална политика и здравеопазване“ в общината

Община Шумен предстои да разкрие над 10 здравни кабинета в населените места в изпълнение на Наредбата за устройството и дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата, която е в сила от 20 септември 2025 г. На територията на Шумен има 40 здравни кабинета, които са обезпечени с 47 специалисти по здравни грижи – медицински сестри, фелдшери и акушерки. В града няма детско или учебно заведение без специалисти, подчертава директорът на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ Петранка Петрова.

Тя уточни, че здравните кабинети се разкриват със заповед на кмета и се регистрират в Регионалната здравна инспекция.

Осъществяването до момента на здравната помощ в селата се е извършвало от общопрактикуващия лекар, обслужващ населеното място. Съгласно новата Наредба, която включа и едногодишен период за адаптация към промените, здравен кабинет следва да се разкрие във всяко учебно заведение, посочи още директорът на дирекцията по здравеопазване. Вече е стартирана процедура, а кметът проф. Христо Христов е провел среща с директора на РЗИ - Шумен д-р Калоянова по темата. След обобщаване на информацията от отдела по образование е установена ниска посещаемост на децата в учебните заведения по селата, посочи Петрова, но въпреки това ще се премине към изпълнение на Наредбата.

Издръжката за разкриването и за заплащане на специалистите, които работят в здравните кабинети в училища и детски градини в община Шумен, е от държавния бюджет.

Петранка Петрова обясни, че училищата на двусменен режим са обезпечени с двама медицински специалисти, както и в детските градини с основна сграда и филиал.

Тя добави, че едно от предизвикателствата е намирането на медицински специалисти, желаещи да пътуват и работят в малките населени места, но според Наредбата е позволено един медицински кабинет да обслужва съседни сгради на учебни заведения.

Община Шумен вече издаде електронни подписи на медицинските специалисти, като предстои през 2026 г. да осигури компютър във всеки здравен кабинет.

Петранка Петрова уточни, че медицинските специалисти нямат право да издават бележки за отсъствие, тъй като това се извършва от общопрактикуващия лекар. От 2025 г. е въведен електронен достъп, който позволява издаване на бележките. Чрез него се осъществява и достъп до имунизационния календар и здравословното състояние на детето. Петрова добави, че има срок до 3 години медицинските лица да бъдат осигурени за целия престой на децата и учениците в образователната институция.