Протестиращите медици от УМБАЛ "Пловдив" затварят голямо кръстовище, бранят стария шеф

Искат отговори и от здравния министър

Нов протест в защита на стария директор на УМБАЛ "Пловдив" д-р Динчо Генев организират медиците от здравното заведение. Те ще блокират кръстовището на бул. "България" и ул. "Дилянка" утре, 12 ноември от 12:30 до 13 часа.

След проведен конкурс за поста беше избран 38-годишният ортопед д-р Йовко Червенков, който е работил в Пазарджик. Д-р Генев бе класиран на второ място.

Медиците от болницата настояват досегашния ръководител да остане на поста си, защото по думите им се справя добре и е изчистил всички задължения на УМБАЛ "Пловдив".

Протестиращите настояват и за отговор от министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, с когото се срещнаха скоро. Те искат той лично да посети болницата и да върне досегашния началник д-р Генев.