ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Успелите фермери с кауза - след 10 години №1 на Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/zdrave/article/21695510 www.24chasa.bg

Протестиращите медици от УМБАЛ "Пловдив" затварят голямо кръстовище, бранят стария шеф

24 часа Пловдив онлайн

2688
Протестиращите медици от УМБАЛ "Пловдив" бранят стария шеф.

Искат отговори и от здравния министър

Нов протест в защита на стария директор на УМБАЛ "Пловдив" д-р Динчо Генев организират медиците от здравното заведение. Те ще блокират кръстовището на бул. "България" и ул. "Дилянка" утре, 12 ноември от 12:30 до 13 часа.

След проведен конкурс за поста беше избран 38-годишният ортопед д-р Йовко Червенков, който е работил в Пазарджик. Д-р Генев бе класиран на второ място.

Медиците от болницата настояват досегашния ръководител да остане на поста си, защото по думите им се справя добре и е изчистил всички задължения на УМБАЛ "Пловдив".

Протестиращите настояват и за отговор от министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, с когото се срещнаха скоро. Те искат той лично да посети болницата и да върне досегашния началник д-р Генев.

Още здравни новини вижте тук
Протестиращите медици от УМБАЛ "Пловдив" бранят стария шеф.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)