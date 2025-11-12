България №2 по заболеваемост от рак на маточната шийка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 2 жени на ден в България чуват диагнозата рак на маточната шийка.

"Когато вече се развие при жените карциом, следват сериозни интервенции, стига да е възможно. Ако не - химиотепария", каза проф. Стефан Ковачев, началник на клиниката по обща и онкологична гинекология във ВМА.

У нас има ваксина срещу т.нар. HPV или казано по друг начин човешки папилома вирус. Тя е безплатна за деца до 15 г. и е най-ефикасна преди да сме започнали да водим полов живот, информира bTV. Иначе всеки може да го направи ваксина. Цената й е около 500 лева.

"Ако се хване навреме, няма проблеми", обясни Славея, която преди години чува страшната диагноза.

Според проучване България е на второ място по заболеваемост от рак на маточната шийка и по смъртност. И сме на предпоследно по поставяне на ваксини.

"Ваксината спасява животи", коментира в "Тази сутрин" проф. Желязко Арабаджиев.

И добави: "Това е единствената ваксина, която е срещу заболяване. Не разбирам защо има скептицизъм в България за ваксината.

"Мъжете също може да се заразят, все пак HPV се предава по полов път.

В медицинските среди се коментира, че 80% от населението на България не знае какво е HPV.