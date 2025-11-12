ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петко Стефановски: Дефицитът в бюджета на Здравната каса е намалял до 215 млн. лв.

Петко Стефановски

Дефицитът на НЗОК е намалял до 215 млн. лв., каза пред журналисти управителят на Касата доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. По време на заседанието надзорниците са обсъдили отчета за изпълнението на бюджета – приходна и разходна част, за изминалото деветмесечие на годината. Текущото изпълнение на бюджета показва, че все още има несъбрани 22 млн. лв. от здравни вноски, добави той. По думите му тези средства до края на годината ще бъдат събрани.

Към момента бюджетът на НЗОК е балансиран, както е заложен по пера, допълни той, но не се ангажира с прогнози как НЗОК ще завърши финансовата година, пише БТА. 

През юли доц. Стефановски посочи, че дефицитът на НЗОК е 400 млн. лв. 

 

Петко Стефановски

