Четири са стълбовете, на които се крепи двигателят на човешкия организъм, казва специалистът по спешна кардиология

Д-р Акиф Али Шабан завършва медицина през 2007 г. Започва професионалната си дейност като лекар ординатор в Клиниката по кардиология на УНСБАЛ "Света Екатерина", където после специализира кардиология. От 2013 г. е специалист по кардиология и инвазивна кардиология. От началото на 2019 г. става част от екипа на Военномедицинската академия, като оглавява Отделението по инвазивна кардиология.

Има множество участия в курсове по инвазивна кардиология и ангиология в Австрия, Германия, Франция и Турция.От 2025 г. д-р Шабан е част и от екипа на Медицински

център "Левитас".

- Д-р Шабан, как може сърцето да бъде поддържано здраво?

- Сърцето е двигателят на човешкия организъм. То изпомпва кръв и кислород до всяка клетка, поддържа енергията ни и ни помага да живеем пълноценно и активно. Във време, когато сърдечносъдовите заболявания са една от водещите причини за смъртност, е от изключителна важност да разберем как можем да укрепим и поддържаме нашето здраво сърце. Това не е просто въпрос

на дълголетие, а на качество на живот, пълен с енергия и радост. Има четири основни стълба на сърдечното здраве.

- Кои са те?

- Първият стълб е храненето.Правилното хранене е ключът към здравото сърце. Хипократ е казал: "Нека храната бъде твоето лекарство и твоето лекарство бъде храната". Средиземноморската диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, риба и полезни мазнини, е доказала своята ефективност. Избягването на преработени храни, трансмазнини и прекомерна употреба на сол намалява риска от хипертония и атеросклероза.

- Това не звучи трудно. Кой е вторият стълб?

- Вторият стълб е физическата активност. Редовните кардиоупражнения като бързо ходене, плуване, колоездене или дори танци засилват сърдечния мускул, подобряват кръвообращението и помагат за поддържане на нормално тегло. Препоръчителна е поне 150 минути умерена активност седмично.

- Това също не изглежда чак толкова трудно. Но след като в България има толкова много хора със сърдечносъдови проблеми, може би не е здрав третият стълб?

- Третият стълб е управлението на стреса. Хроничният стрес повишава кръвното налягане и натоварва сърцето. Техники като медитация, йога, дихателни упражнения и дори хоби активности могат да помогнат за овладяване на напрежението.

- Много хора не се справят именно с управлението на стреса. Какво определяте като четвърти стълб?

- Четвъртият стълб са редовните прегледи

и контролът на рисковите фактори. Проследяването на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар е от ключово значение. Ранното откриване на проблеми може да предотврати сериозни усложнения.

- Българите не обичат много да ходят на профилактични прегледи. Какво бихте ги посъветвали?

- Бих казал в заключение: Силата на здравото сърце е

в нашите ръце Малките стъпки, които предприемаме всеки ден, могат да доведат до огромни промени в дългосрочен план. Да дадем на сърцето си вниманието, което заслужава, е най-добрата инвестиция в нашето здраве и щастие.

