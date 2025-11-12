ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нощницата на Мария Бакалова в "Триумф" до шекспиро...

Откриха форма на вируса, причиняващ детски паралич, в канализация в Германия

Вирусът е открит в проба от отходни води СНИМКА: Pixabay

Дива форма на вируса, причиняващ полиомиелит (детски паралич) беше открита в проба от отходни води в Германия, съобщи институтът "Роберт Кох", главната германска публична институция по здравеопазване, цитирана от Ройтерс и БТА.

Това представлява пречка към пълното изкореняване на смъртоносната болест в световен мащаб, посочват от агенцията.

"Див полиомиелитен вирус от тип 1 е бил открит в проба от отходни води в Германия", гласи официалното съобщение на института.

Резултатите се появяват след повече от 30 години след последните регистрирани инфекции с подобна форма на вируса на полиомиелита и бележат първото откритие на тази форма на вируса в проба, взета от околната среда от началото на рутинните проверки през 2021 г.

