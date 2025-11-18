Проф. Давидов: Ракът на простатата няма оплаквания - нула. Не чакайте да заболи (Видео)

Ракът на простатата е коварен, защото протича „тихо“. Докато е лечим, няма никакви симптоми. „Когато вече има оплаквания, обикновено не сме ние, а онколозите“, обяснява проф. д-р Калоян Давидов, началник на простатния център и Клиниката по урология в „Софиямед“. Затова профилактиката не е формалност, а шанс за живот: преглед при уролог веднъж годишно и PSA изследване след 45 години, а при наследствен риск - още по-рано. Именно генетичната предразположеност е един от най-силните фактори за развитие на тумори.

А как всъщност се проследява PSA правилно и защо „нормалната“ стойност не е еднаква за всички, ще разберете, като гледате целия епизод на подкаста „Докторе, кажи“.