Проф. Давидов: Слабата струя и нощното ставане не са за подценяване (Видео)

Острите оплаквания при уринирането на мъжете не идват внезапно: те се натрупват, а тялото предупреждава. „Слабата струя, трудното начало на уриниране и нощното ставане не са нормална част от остаряването“, твърди проф. Давидов. Мехурът може да се повреди необратимо, ако работи дълго срещу някаква пречка. Своевременният преглед предотвратява не само влошаване на качеството на живот, но и сериозни усложнения.

А как да различите безобидното от опасното, кои лекарства работят най-добре и кога се преминава към оперативни методи, разказваме в подкаста „Докторе, кажи“. Там ще чуете и как съвременната урология комбинира медикаменти, лазер и роботика, за да пази органите и функциите.